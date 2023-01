Attivisti di "Ultima generazione" imbrattano la statua "Il dito" davanti alla Borsa di Milano

Ancora un'opera dimostrativa per gli attivisti di "Ultima generazione". Dopo l'ultima a Roma, in cui alcuni ragazzi muniti di vernice avevano imbrattato la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato, questa mattina altri attivisti hanno preso di mira la statua "Love" di Maurizio Cattelan, meglio conosciuta come "Il dito", posizionata di fronte al palazzo della Borsa di Milano, in piazza degli Affari.





La protesta

Negli ultimi mesi gli attivisti di "Ultima generazione" si sono fatti conoscere con numerosi atti dimostrativi. Tra quelli che più hanno fatto discutere, il blocco di alcune arterie stradali, tra cui più volte il Grande raccordo anulare di Roma, o l'"attacco" ad alcune opere d'arte o siti conosciuti del nostro Paese. Da ultimo, il Senato della Repubblica, dopo che della vernice è stata scagliata contro la facciata principale di Palazzo Madama a Roma. Oggi gli attivisti tornano a far parlare di sé dopo aver imbrattato la statua conosciuta come "Il dito" di Maurizio Cattelan posizionata in piazza degli Affari a Milano.