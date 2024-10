Prosegue il Congresso astronautico internazionale, gli astronauti in visita nelle aziende e all'università

Terza giornata dello IAC 2024, il Congresso astronautico internazionale, di cui RTL 102.5 è radio partner. Migliaia di scienziati, professionisti del settore e – soprattutto – astronauti continuano a popolare la città di Milano, che dopo diversi anni vede tornare in Italia il più importante evento al mondo dedicato al settore aerospazio. Undicimila persone stanno discutendo in questi giorni al centro congressi MiCo di Milano sul futuro dell’esplorazione spaziale. La parola d’ordine, legata al tema di questa edizione, è sostenibilità. Un ambito di studio e di lavoro che ha ormai preso piede in qualsiasi ambito dello sviluppo umano; in questo caso, anche quello spaziale.

La lezione spaziale per la sostenibilità sulla terra

Parlando di sostenibilità e di tutto ciò che le ruota intorno, sono gli astronauti i primi a ricordare che lo spazio può insegnare molto per chi deve immaginare, oggi, il futuro dello sviluppo umano facendo attenzione al consumo di risorse e alle prossime generazioni. La lezione è tanto semplice quanto importante da imparare: in orbita è necessario aver studiato con attenzione qualsiasi mossa, utilizzare con parsimonia le risorse a disposizione (riutilizzando il più possibile) e collaborare sempre e comunque.

In orbita senza confini nazionali

A dare una suggestione rispetto alla collaborazione internazionale nello spazio è Luca Parmitano, ricordando le parole di colleghi astronauti per i quali, quando si parla di loro o del loro lavoro, ci sono sempre buone notizie. E in effetti i confini nazionali che a terra dividono i popoli non arrivano alla Stazione spaziale internazionale, dove non ci si può permettere di ricordarsi ciò che divide gli uomini sulla Terra.

Astronauti in visita nelle aziende e nelle università

Per la terza giornata dello IAC 2024 sono proseguite le visite degli astronauti in giro per le eccellenze dell’industria aerospaziale italiana. Dopo aver fatto tappa a Torino nella giornata di martedì, con la visita agli impianti di Altec e ThalesAlenia Space e l’incontro con gli studenti del Politecnico di Torino, gli astronauti di tutto il mondo, capitanati da Paolo Nespoli, hanno fatto tappa al Lario space center di Telespazio, sulle rive del Lago di Como. Un centro di eccellenza mondiale per la comunicazione tra i satelliti in orbita e gli impianti a terra. Nel pomeriggio, poi, ancora una visita emozionante al Politecnico di Milano, di fronte a centinaia di studenti che nei racconti degli astronauti continuano a sperare, un giorno, di rivedere anche la loro storia.