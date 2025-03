Presentata la 23esima Milano marathon: la corsa più veloce d’Italia torna domenica 6 aprile

Domenica 6 aprile 2025 alle 08:30 Milano accoglierà la 23esima edizione della sua maratona, un evento attesissimo che vedrà la partecipazione di oltre 10.000 runner, il 55% dei quali provenienti dall’estero. Partenza e arrivo saranno fissati nel cuore della città, in piazza del Duomo, per un percorso che unirà sport, spettacolo e solidarietà. RTL 102.5 seguirà l’evento come radio ufficiale con collegamenti in diretta, interviste ai protagonisti e contenuti esclusivi sui social, per far vivere agli ascoltatori di tutta Italia ogni momento della maratona, sia attraverso la radiovisione sia con aggiornamenti costanti sul campo.





Un percorso veloce e scenografico

La Milano Marathon si confermerà la gara più veloce d’Italia, con un tracciato studiato per garantire scorrevolezza e performance elevate. I primi 16 km attraverseranno il centro storico, toccando punti iconici come Cairoli, Conciliazione e Pagano. Successivamente, i runner si dirigeranno verso Monte Stella, l’Ippodromo e San Siro, per poi tornare in centro attraverso il Parco del Portello, corso Sempione e zone storiche come Brera e Montenapoleone. Il tracciato offrirà una combinazione perfetta tra velocità e la bellezza del panorama urbano, accogliendo sia i top runner sia gli amatori desiderosi di mettersi alla prova. Tra le novità dell'edizione 2025 anche un maggior numero di punti tifo, presenti quasi a ogni chilometro. Grazie al coinvolgimento di dj, musica e associazioni del territorio, i runner potranno contare su un sostegno costante lungo tutto il tracciato.





Sport e solidarietà con la Relay Marathon

Accanto alla maratona tradizionale, si svolgerà la Relay Marathon, una staffetta che coinvolgerà 4.000 team, per un totale di 16.000 partecipanti. L’obiettivo sarà raccogliere fondi per il Charity Program, che vedrà oltre 103 organizzazioni benefiche impegnate nella raccolta di donazioni. L’ambizioso traguardo di due milioni di euro testimonierà il successo di questa iniziativa solidale, confermando Milano come capitale dello sport dal cuore grande.





Quattro giorni di sport

La maratona della domenica sarà solo il culmine di una quattro giorni di sport per tutta la città. Si parte giovedì 3 aprile alle 16:00 con l'inaugurazione del Milano running festival al centro congressi MiCo, che ospiterà eventi, dibattiti, conferenze e soprattutto tanto sport. A riempire il fine settimana, poi, in programma sabato mattina la Family run, quest'anno ancora più allargata, con partenza dalle ore 09:00 a City life e arrivo al Velodromo Vigorelli, con ancora tante attività e tanto sport per tutti. Sempre di sabato, dalle ore 15:00, in programma anche la dog run, per tutti gli amanti degli animali, lungo un percorso di circa due chilometri all’interno dell’area verde di City Life.