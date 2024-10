Nuova ondata di maltempo sull'Italia, nubifragi e allagamenti a Milano

Ancora un'ondata di maltempo sull'Italia e ancora disagi nelle regioni più colpite, in questo caso quelle del centro-nord. Si tratta questa volta di un sistema di perturbazioni di origine atlantica che ha raggiunto da diverse ore il nostro Paese, determinando una rapida serie di precipitazioni abbondanti e intense su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnata anche da un marcato rinforzo della ventilazione sud-occidentale su parte del Centro-Nord. In particolare, le piogge delle ultime ore hanno causato pesanti disagi a partire dalla notte in Lombardia, dalle Prealpi fino alla città di Milano, passando per la Brianza. Oggi le scuole sono chiuse in diverse zone della regione, incluse quelle di Bergamo, Brescia e Lecco. Intanto ieri la Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'Ue, un regime italiano da un miliardo di euro a sostegno degli agricoltori colpiti da alluvioni e frane in alcune regioni del Paese. Le regioni interessate sono Emilia-Romagna, Marche e Toscana.





Le piogge sulle regioni del centro nord

Precipitazioni diffuse stanno colpendo anche la Liguria, con venti forti e burrasche che spirano da sud verso la regione, investendo anche l'Emilia-Romagna. Le piogge comunque non risparmieranno nemmeno la Toscana, il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Prevista per oggi allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori della Lombardia e allerta arancione su parte di Lombardia e su tutto il Trentino Alto Adige. Sotto osservazione per possibile allerta gialla anche tutto il territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e anche alcuni bacini di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.





Disagi in Lombardia

Almeno 35 o 40 millimetri di pioggia sono caduti dalle tre della scorsa notte su tutta la fascia della Lombardia che dalle Prealpi arriva a Milano. Esondato ancora una volta il fiume Lambro, e la vasca di laminazione del Seveso è stata svuotata per accogliere la piena del fiume e quindi attivata e riempita per circa due terzi. Le comunità all'interno del Parco Lambro sono state evacuate, anche se al momento la situazione generale del maltempo, almeno sulla città di Milano, sembra essere rientrata. In provincia di Varese segnalati numerosi casi di piante cadute a terra e strade interrotte che hanno richiesto l'intervento delle autorità.