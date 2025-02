Nuova tentata rapina a Milano, accoltellato uno studente Erasmus di 22 anni

La polizia indaga per tentata rapina dopo che, all'alba di sabato mattina, un gruppo di almeno tre persone ha tentato di sottrarre una catenina a un giovane in viale Romagna, nel quartiere Città studi di Milano. Un amico e coetaneo del ragazzo preso di mira, intervenendo a difesa del primo, è stato colpito con un coltello a un fianco. Il gruppo, da quanto si apprende composto da almeno tre persone di origine nordafricana, si è dileguato. Sul posto, intorno alle 05:40 del mattino, è intervenuta la polizia. Il ragazzo, uno studente Erasmus di nazionalità spagnola, è stato portato in ospedale, da dove dovrebbe essere dimesso a breve.





La dinamica

Poco prima delle sei del mattino il giovane studente Erasmus si trovava insieme a un amico su viale Romagna, dopo una serata trascorsa per locali insieme a degli amici, anch'essi studenti spagnoli. Intorno alle 05:40 i ragazzi sono stati avvicinati da un altro gruppo di sconosciuti, dalle prime informazioni tre persone di origine nordafricana, che hanno tentato di sottrarre una collanina a uno degli studenti. A quel punto, il giovane ferito sarebbe intervenuto a difesa dell'amico preso di mira, per poi ricevere un fendente al fianco per cui è stato portato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove la ferita è stata suturata. Il giovane dovrebbe comunque essere dimesso a breve.





Le indagini

Sul posto sono intervenute le volanti della questura e gli agenti arrivati in viale Romagna hanno confermato che l'episodio è iniziato e terminato in strada, dopo che alla richiesta di consegna della catenina c'è stato il rifiuto di uno dei due giovani. La Polizia indaga ora per tentata rapina, considerando che il gruppo è riuscito a portare via solo il ciondolo della catenina.





Un altro episodio solo pochi giorni fa

Si tratta del secondo episodio del genere in pochi giorni a Milano. Soltanto giovedì scorso, infatti, c'era stata in serata una rapina simile nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom, alla periferia nord ovest della città. In quel caso a finire nel mirino era stato un diciannovenne accoltellato alle mani e alla schiena a cui sono stati portati via il cellulare e il monopattino.