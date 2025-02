Il testo e il significato di "La cura per me", la canzone di Giorgia in gara a Sanremo 2025 Photo Credit: agenziafotogramma.it

Una delle artiste che di certo non ha bisogno di presentazioni per il Festival di Sanremo del 2025 è Giorgia. Quinta volta in gara per una delle voci più amate e conosciute della musica italiana nel mondo. Tutto a trent'anni dalla sua vittoria proprio al festival con la canzone "Come saprei". Quest'anno Giorgia porta un brano firmato (anche) da Blanco, un brano che "racconta alla perfezione i sentimenti di una donna", come ha spiegato la stessa Giorgia. "Il punto forte? L’incrocio di melodia e parole è commovente, come il significato. Si parla di un sentimento che ti lega alle persone, che siano fidanzati, genitori o amici". È proprio il sentimento al centro del testo e della musica che Giorgia ha portato sul palco dell'Ariston, "La cura per me". Un sentimento che "evolve con il procedere del brano, cresce ed esplode quando arrivo alla parola 'paura'. Lì ho dovuto 'fare le mie cose'", ha raccontato ancora l'artista, "nel senso che ho aggiunto il mio tocco, dato da oltre trent'anni di esperienza". Il risultato? "Un testo che narra un processo di crescita interiore".





La collaborazione con Blanco

Il testo è della stessa Giorgia, di Michele Zocca e di Riccardo Fabbriconi (Blanco). La musica è di Michele Zocca e Blanco. "Lavorare con lui è stata una bella sorpresa" ha raccontato Giorgia. "È un ragazzo profondo, estremamente sensibile, conoscitore delle parole e della musica". Una collaborazione che ha portato a un testo profondo, ispirato, che racconta di un amore che si trasforma in rimedio. Contro cosa? Solitudine e paura.





Il significato del testo

"Solo tu sei la cura per me / tutto passa". Eccola, la cura cantata da Giorgia. È il sentimento di una donna che la guarisce a partire dagli occhi dell'altro. "Non so più quante volte ti ho cercato / per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna". D'altronde era stata la stessa Giorgia ad anticiparlo: quel sentimento raccontato dal testo e dalla canzone è una emozione "che fa crescere". Il testo è scorrevole, ben scandito nel raccontare ancora una volta un dialogo, un rapporto a due che nel sentimento diventa cura. Una cura che alla fine conduce alla guarigione: "Non sarò mai più sola / per me".