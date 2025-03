Svolta nel delitto di Chignolo Po, Sabrina Baldini Paleni è stata uccisa dal compagno

Svolta nella notte. Ha confessato Franco Pettineo, il compagno di Sabrina Baldini Paleni, la 56enne trovata morta ieri mattina nella propria abitazione a Chignolo Po, in provincia di Pavia. Si tratta dell’uomo che i carabinieri del nucleo investigativo della cittadina lombarda, dopo ore di ricerche, avevano fermato a Pandino, nel cremonese. Il medico legale ha rilevato segni di strangolamento sulla vittima, ma ancora non è chiaro se per uccidere siano state utilizzate delle corde o altri materiali. L’omicida potrebbe anche avere ammazzato la donna a mani nude. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia che potrà fornire ulteriori dettagli sulle modalità del decesso. Le indagini per ricostruire l'accaduto intanto proseguono. L’allarme sulle sorti della donna è scattato dopo la segnalazione giunta dalla figlia di Sabrina Baldini Paleni, che lavora nel lodigiano come operatrice sociosanitaria. La giovame ha telefonato ai carabinieri perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre. I militari sono entrati nella casa della vittima con le chiavi fornite dalla figlia, trovando il corpo senza vita. Franco Pettineo è il fratello dell'ex marito di Sabrina Baldini Paleni.





Nessun segnale prima del delitto

Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, l’omicidio sarebbe maturato dopo una lite scatenata da dissidi in ambito familiare. In precedenza, non vi erano stati segnali di un rapporto burrascoso tra la coppia al centro del fatto di cronaca, tanto che i carabinieri della stazione di Chignolo non erano mai intervenuti nella villetta di via Mariotto, alla periferia del paese, in cui si è verificato l'omicidio.





Selene ricorda la mamma uccisa dal compagno

“Addio angelo mio, ciao mamma, faremo di tutto per farti aver giustizia. Tu non meritavi questo, io, mio fratello, tuo genero, la sua famiglia, che ormai consideravi la nostra, faremo di tutto per fargli aver quello che si merita. Noi ti proteggeremo, tu proteggici da lassù. Non verrai mai dimenticata. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci e dei vigliacchi e tu non hai vinto, non hai spento quella luce", ha scritto nelle scorse ore, esternando tutto il suo dolore sui social, Selene che con commesse parole ha voluto ricordare la mamma scomparsa in tragiche circostanze all'età di 56 anni.