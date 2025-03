Papa Francesco dal Gemelli ringrazia i fedeli, "sto affrontando un momento di prova"

L'indicazione costante di questi giorni, quando si parla della salute del Papa, è "graduali miglioramenti". La cautela è sempre d'obbligo, dal momento che Francesco si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da oltre un mese. E al momento non è ancora chiaro quanto ancora durerà la sua degenza, considerando che il ricovero è ancora necessario per portare avanti le cure a cui il pontefice si sta sottoponendo da settimane dopo la diagnosi di polmonite bilaterale. Non è chiaro nemmeno quando i sanitari che lo hanno in cura rilasceranno nuove dichiarazioni alla stampa. Intanto, però, il miglioramento generale delle condizioni di salute ha reso possibile diffondere il bollettino medico non più con cadenza giornaliera. Il prossimo si attende infatti tra martedì e mercoledì. Intanto per la quinta domenica consecutiva l'Angelus è stato diffuso solamente per iscritto. "Ricordiamo che Papa Francesco è un uomo di fede e questo lo sostiene", hanno dichiarato fonti del Vaticano.





Le parole del Papa

Nel testo dell'Angelus, Papa Francesco ha ringraziato ancora una volta tutti coloro che gli stanno dimostrando sostegno in un periodo che ha definito per lui "di prova". Nel farlo, si è unito a tutti i malati che affrontano come lui un periodo difficile, "fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l'uno per l'altro, nella fede, segni luminosi di speranza". Il Papa ha poi rivolto un pensiero anche a chi, negli ospedali e nei luoghi di cura, assiste chi è in difficoltà. E, come di consueto, una preghiera per tutti i popoli vittime delle guerre in tutto il mondo.





"Graduali miglioramenti"

La sala stampa del Vaticano, che in parallelo rispetto ai bollettini medici dei sanitari del Gemelli sta aggiornando i fedeli sulle condizioni di salute del Papa, ha sottolineato che la terapia e la fisioterapia, sia respiratoria che motoria, stanno producendo effetti positivi. E ci sono altre buone notizie: il personale medico che ha in cura il Papa sta provando a ridurre la ventilazione meccanica a cui Francesco è sottoposto durante la notte, dal momento che è ancora necessario supportare il Santo padre nella respirazione. Nel bollettino di ieri, comunque, i medici avevano fatto sapere che "le condizioni cliniche del Papa sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell'ultima settimana". E ancora: "Prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi, riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne. Il Papa necessita ancora di terapia medica ospedaliera, di fisioterapia motoria e respiratoria; tali terapie, allo stato, fanno registrare ulteriori, graduali miglioramenti".





L'omaggio dei bambini

Nelle ultime settimane sono stati molti i fedeli che si sono recati di persona al Gemelli per manifestare la loro vicinanza al Papa durante il ricovero. E oggi, nella quinta domenica consecutiva in cui Francesco non ha potuto recitare personalmente l'Angelus da piazza San Pietro, una delegazione di circa un centinaio di bambini si è radunata nel piazzale dell'ospedale per offrire una carezza simbolica al Papa. A guidare l'iniziativa è stato padre Enzo Fortunato, presidente del pontificio comitato della Giornata mondiale dei bambini. Questa sera, poi, proprio in piazza San Pietro, si terrà il rosario di preghiera per il Santo padre, diventato ormai una consuetudine nelle ultime settimane. A guidare la preghiera sarà monsignor Pennacchio, presidente della Pontifica accademia ecclesiastica.