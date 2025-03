Oltre 55mila partecipanti per la 52esima edizione della Stramilano

Milano ha vissuto oggi una delle sue giornate sportive più attese dell'anno con la Stramilano 2025, l’evento podistico che ha fatto la storia della città e che oggi ha riunito migliaia di appassionati tra professionisti, amatori e famiglie. Le strade del capoluogo lombardo si sono riempite di entusiasmo e determinazione, trasformando la città in una grande pista all’aperto, dove sport e socialità si sono fusi in un’unica, meravigliosa manifestazione. Con la sua edizione 2025, la numero 52, la Stramilano ha confermato ancora una volta il suo ruolo di evento simbolo dello sport milanese, capace di attrarre oltre 55mila partecipanti di ogni età e livello, nel segno della passione per la corsa e per la città.







Tre percorsi per tutti i livelli

Anche quest'anno la Stramilano ha offerto tre diverse tipologie di gara, pensate per soddisfare atleti di ogni livello e fasce d’età. La più impegnativa è stata la Stramilano Half Marathon, una mezza maratona di 21,097 km che ha visto la partecipazione di runner professionisti, desiderosi di sfidare il cronometro e migliorare le proprie prestazioni. Accanto a questa, si è svolta la Stramilano Classica, una corsa non competitiva di 10 km, perfetta per chi voleva mettersi alla prova senza l'assillo della competizione pura. Infine, i più piccoli e le famiglie hanno potuto godere della Stramilanina, il percorso di 5 km che ha permesso a tutti di vivere la corsa in un clima di festa e condivisione.





I vincitori della mezza maratona

Su uno dei percorsi più veloci d’Italia a trionfare in campo maschile è stato il Keniano Mwangi Simon Waithira con un tempo di 1.00’.54’’, seguito dal rundese Yves Nimubona che ha corso i 21Km in 1.01’18’’ e dal keniano Yosey Charles Mneria giunto al traguardo in 1’02’08’’. Podio tutto keniano per la categoria femminile: al primo posto Gesare Morine Michira con un ottimo 1.08’47’’ seguita da Chebet Stella Mateiko (1.11’.19’’) e Chebet Monica Chepkwony (1.11.25’’). Tra gli italiani da segnalare la prestazione di Stefano Massimi, primo tra gli azzurri a giungere all’arrivo con 1.04’’51’’, mentre in campo femminile tra le italiane taglia per prima il traguardo Rebecca Lonedo (1.12’.08’’), seguita da Giovanna Epis con 1.12’17’’.





Anche la squadra di RTL 102.5 in gara

Per il terzo anno consecutivo, RTL 102.5 è stata la radio ufficiale della Stramilano, non solo accompagnando il pubblico nelle settimane precedenti all'evento di oggi, ma partecipandovi attivamente con una sua squadra speciale, composta da speaker, dipendenti e ascoltatori che hanno ottenuto il loro pettorale sull'app RTL 102.5 Play. Per tutta la mattinata RTL 102.5 si è collegata in diretta dai luoghi della Stramilano: piazza del Duomo, piazza Castello e l'Arco della pace, con dirette, interviste e aggiornamenti in tempo reale per chi ha seguito, da tutta Italia, le tre corse.