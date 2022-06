Australia, scoperto il “superverme” in grado di mangiare la plastica

“Dissi u verme a buttigghia: dammi tempu ca ti perciu”

I proverbi regionali, le cui origini si perdono nei secoli passati, spesso rimangono attuali e moderni. È il caso del detto siciliano (poi riadattato con opportune modifiche in Calabria e Campania): “Dissi u surici a nuci: dammi tempu ca ti perciu”, tradotto in “Disse il topo alla noce: dammi tempo che ti buco”. Un invito a mantenere la calma e a “dare tempo al tempo”, portatore di soluzioni se unito alla buona volontà e all’impegno.

Leggendo le ultime novità in campo ambientale, tuttavia, potremmo presto vedere il detto in questione riadattato come in apertura di questo articolo. Arriva dall’Australia, infatti, la notizia di una scoperta che potrebbe rivoluzionare la lotta all’inquinamento: è stata trovata una nuova specie di vermi in grado di “mangiare” la plastica.





Il “Zophobas Morio”

Se pensate di fare un brutto lavoro, mettetevi nei panni di chi studia tutto il giorno vermi. Chi l’avrebbe mai detto avrebbero potuto dare così tanta soddisfazione. La notizia arriva dagli scienziati dell’University of Queensland, School of Chemistry and Molecular Biosciences: il pool che si occupava della ricerca è riuscito a identificare una specie di 'supervermi', anche definiti “mealworm”, o vermi della farina, che sono in grado di nutrirsi di plastica grazie a microbi ed enzimi intestinali che ne consentono la digestione.

L’interessante scoperta promette così di offrire metodi alternativi per affrontare il problema dei rifiuti plastici. Protagoniste sono le larve del coleottero detto “Zophobas morio” capaci, grazie ai microbi, di sminuzzare il polistirene (polimero alla base della produzione di posate e piatti di plastica, involucri per le uova, barattoli per yogurt) e, grazie agli enzimi, di digerirlo. Questo materiale è tra i più complessi da smaltire e ha rappresentato finora uno dei maggiori ostacoli al riciclo della plastica.