Auto, dal 2018 foglio unico: si risparmieranno 39 euro

Non ci saranno più due documenti, libretto di circolazione e certificato di proprietà

Gli automobilisti non avranno più due documenti (libretto di circolazione, rilasciato dalla Motorizzazione, e certificato di proprietà, rilasciato dal Pra), ma solo il libretto di circolazione. Tutto ciò a partire dal 2018 e il nuovo documento conterrà anche tutti i dati tecnici dell'auto. A chiarirlo dai microfoni di Rai 1 Mattina è il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani: 'resteranno due database' distinti ma interconnessi. Con l'avvento del foglio unico, si risparmieranno 39 euro, 'ma non si intacchi la tariffa del Pra', fa notare l'Aci, serve per finanziare Gran Premio di Monza.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti