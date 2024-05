Capo Plaza presenta a RTL 102.5 il nuovo album: “Tra vittorie e sconfitte, le ferite rimangono per sempre”

Capo Plaza è stato ospite di RTL 102.5 in The Flight in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare in diretta radiofonica il suo ultimo progetto musicale: “Ferite”, in cui c’è la scoperta di nuovi mondi che il rapper attraversa rimanendo sempre fedele a sé stesso e l’apertura verso collaborazioni e suoni che un tempo gli sembravano lontani.





La nascita dell’album

A tre anni di distanza da “Plaza” (Triplo Platino) e a sei dall’esordio di “20” (Quadruplo Platino), Capo Plaza rilascia il suo nuovo album. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato la nascita del disco: “È stato un processo che in primis ha aiutato me come persona, mi sono fidato del flusso. Poi, riguardo alla figura dell’artista, è nato questo progetto. Avevo bisogno di sfogarmi e questa è stata una mia analisi, come se fossi il mio stesso psicologo. Mi ha aiutato a superare tante cose, come un periodo di solitudine. La mia famiglia e i miei amici erano a Salerno e io iniziato la mia vita a Milano da solo. Sono cresciuto in fretta in questo ambiente e ho dovuto consapevolizzarmi presto”. Il risultato è una playlist, un insieme di canzoni che raccontano Luca che sta crescendo, che si trova a fare i conti con la realtà, con le delusioni della vita, una vita in cui combatte ogni giorno contro i propri demoni, con l’insoddisfazione ma anche con la paura di cadere perché, in fondo, si ha sempre la consapevolezza che quando si arriva molto in alto, la caduta può fare ancora più male. In questa playlist c’è anche però la voglia di non fermarsi mai, di combattere sempre e arrivare ancora più in alto: con il sorriso, il pianto ma anche ballando e vivendo la vita appieno.





Collaborazioni inedite

L’album è composto dalla parte trap, dal mondo urban e pop, ci sono brani coerenti con le sue origini ma anche aperture verso feat inediti come quello con Mahmood e, per la prima volta, due donne in un suo disco, Annalisa e Anna. Ma le collaborazioni non sono finite qui: nel nuovo disco sono presenti anche Artie 5ive, Lazza, Tedua e Tony Boy. Per la produzione, oltre ad AVA che si occupa della maggior parte dei brani, compaiono anche Michelangelo, Merk&Kremont, Night Skinny e molti altri. In merito ai featuring, Capo Plaza rivela: “Ci sono tanti artisti nel disco. Li ho cercati io perché volevo aprirmi a livello musicale. Precludermi qualcosa mi fa essere meno produttivo. Volevo farlo per me stesso e ho sempre amato voci come Annalisa e Mahmood, oltre i rapper che ci sono nell’album”. Inoltre rivela: “Il titolo del progetto doveva essere “Vittorie e sconfitte” perché ritengo che nella vita ci siano sempre, ma “Ferite” racchiudeva tutto”.





Il debutto al Forum di Assago

Ma le novità non sono finite, perché dalla piattaforma di Fornite, dove ha debuttato come primo artista italiano nella storia del videogioco a realizzare un concerto e un’isola creativa personalizzata dedicata al suo album, ha annunciato il suo primo live al Forum di Assago. La data è prevista l’1 febbraio 2025 dopo una serie di concerti estivi. Nel corso di The Flight ha aggiunto “Probabilmente è il concerto più importate della mia carriera. Ho un po’ di ansia perché è un posto importante e stiamo preparando uno show completamente nuovo. Prima però ho in programma un tour nei maggiori festival in Itali e alcuni dj set all’estero, come a Palma di Maiorca e Mykonos. A fine agosto finirà questo tour e mi dedicherò al Forum”.