Via libera della Procura, possono essere celebrati i funerali delle vittime della strage nella centrale idroelettrica

La Procura di Bologna ha dato il via libera: le salme delle sette vittime della strage alla centrale idroelettrica di Suviana possono essere restituite alle famiglie. Sui corpi non è stata disposta l’autopsia, perché la Procura ritiene chiara la causa del loro decesso . E' stato fatto dal medico legale un esame esterno, con una tac e un esame tossicologico per capire se, subito dopo l'esplosione, le vittime possano aver inalato delle sostanze letali o comunque tossiche. Dalla prossima settimana potranno dunque essere celebrati i funerali . Non ci sarà una cerimonia comune, ma ognuno farà per sé. Del resto i sette lavoratori provenivano da parti diverse d’Italia.

STRESS TEST FATALE

Proseguono intanto le indagini per individuare le cause della strage. Martedì scorso, nel giorno dell’incidente, era previsto un collaudo importante: uno stress test, durante il quale l’alternatore doveva essere portato al massimo della potenza per verificarne capacità ed efficienza. Evidentemente qualcosa è andato storto. Pochi minuti prima dell’esplosione c’è stata qualche avvisaglia, che ha consentito a chi era ai piani più alti di fuggire in tempo. Per chi era ai piani inferiori, non c’è stata speranza. I piani – 7, -8, -9 sono tuttora allagati, le operazioni per togliere l’acqua non sono semplici, ci vorranno ancora diversi giorni.