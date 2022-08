Autobomba uccide Daria Dugina, figlia ideologo di Putin

Erano le 21,45 locali, ieri sera, quando quello che da subito è apparso come un attentato ha ucciso Daria Dugina, figlia del filosofo russo filo Putin, Alexander Dugin. La 30enne, commentatrice politica, era alla guida del veicolo, una Toyota del padre, quando ha preso fuoco. Secondo i primi accertamenti degli inquirenti appare probabile che sull’auto fosse stato piazzato un ordigno esplosivo.

L’OBIETTIVO ERA IL PADRE, O FORSE ENTRAMBI?

A ipotizzare che nel mirino ci fosse uno degli uomini più vicini al presidente russo è stato Andrei Krasnov, leader del movimento Russky Gorizont e conoscente della famiglia. Krasnov ha detto alla Tass di conoscere personalmente Dugina ed ha sottolineato che la donna guidava un’auto che apparteneva a suo padre. "Per quanto ho capito, l'obiettivo era il padre, o forse entrambi", ha detto all'agenzia russa.

LA DINAMICA

Il fatto è avvenuto verso le 21.45 locali di ieri sera nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, a circa 20 chilometri a ovest rispetto alla capitale russa. Secondo le prime informazioni, la donna era alla guida di una Toyota Land Cruiser Prado di proprietà del padre e sulla quale non c'erano altri passeggeri. Dopo la deflagrazione – hanno raccontato alcuni testimoni - l'auto si è rovesciata ed è finita fuori strada. Il corpo carbonizzato (e irriconoscibile) della vittima è stato recuperato dai soccorritori giunti sul posto. In alcuni video - diffusi in rete - si vede Dugin disperato, con le mani nei capelli, a pochi metri dall'auto in fiamme. Secondo alcune fonti lo stesso Dugin - impegnato in serata in una conferenza su "Tradizione e storia" vicino a Mosca (alla quale ha partecipato anche Daria Dugina come ospite) - avrebbe dovuto trovarsi in auto con la figlia, commentatrice televisiva, ma alla fine ha deciso di viaggiare su un'altra vettura.

CHI E’ DUGIN

Alexander Dugin, leader del Movimento Eurasiatico, è molto vicino al presidente russo Vladimir Putin. Dugin è accreditato come "guida spirituale" dell'invasione russa dell'Ucraina, ed è spesso definito "il cervello di Putin". La figlia Dugina, era nata nel 1992 Ed aveva studiato filosofia all'Università statale di Mosca. All'inizio di quest'anno, le autorità statunitensi e britanniche l'avevano accusata di aver contribuito alla disinformazione sulla guerra in Ucraina.