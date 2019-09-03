Avicii, a dicembre un live tributo con tanti ospiti

I proventi andranno alla fondazione per le prevenzione dei suicidi, sul palco anche David Guetta, Adam Lambert, Rita Ora, Kygo e Nicky Romero

Il 5 dicembre, a Stoccolma, in Svezia, si terrà uno speciale evento di beneficienza per ricordare Avicii, il dj svedese scomparso lo scorso anno. Tutti i proventi della vendita dei biglietti andranno alla Tim Bergling Foundation, che si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del benessere psicologico e della prevenzione dei suicidi. Lo spettacolo alla Friends Arena si aprirà con i djset di alcuni tra i più grandi DJ al mondo, amici di Avicii, tra cui David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke e Nicky Romero. Ma non solo. Sul palco saliranno, infatti, anche tanti cantanti che sono stati anche ospiti nelle varie produzioni di Avicii, tra cui Adam Lambert, Rita Ora e Aloe Blacc. "Tim aveva in programma di portare la sua musica su un palco insieme a una grande band dal vivo", ha spiegato, presentando l'evento, il padre di Avicii, Klas Bergling: "Ora stiamo realizzando il suo sogno, offrendo ai suoi fan di ascoltare le sue canzoni in un modo unico". I biglieti saranno in vendità dal 5 settembre.

Questo il cast completo, finora confermato:

– Adam Lambert

– David Guetta

– Kygo

– Dimitri Vegas & Like Mike

– Laidback Luke

– Nicky Romero

– Alex Ebert

– Aloe Blacc

– Amanda Wilson

– Andreas Moe

– Audra Mae

– Blondfire

– Bonn

– Carl Falk

– Dan Tyminski

– Daniel Adams Ray

– Joe Janiak

– Nick Furlong

– Otto Knows

– Rita Ora

– Sandro Cavazza

– Simon Aldred

– Vargas Lagola

– Zak Abel

