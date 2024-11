Baba Vanga: le profezie della veggente per il 2025 e per i prossimi anni, fino alla fine del mondo Photo Credit: https://www.timesnownews.com

Vangelija Pandeva Dimitrova, conosciuta come Baba Vanga, è stata una mistica e chiaroveggente bulgara, i cui seguaci erano convinti che possedesse delle abilità paranormali e riportavano per iscritto tutto ciò che prediceva. Durante la seconda Guerra Mondiale, numerose persone iniziarono a farle visita, nella speranza di essere guariti da malattie o di ottenere profezie sul proprio futuro, compresi politici bulgari e leader delle repubbliche sovietiche, dimostrando così un’inaspettata tolleranza da parte dei vertici sovietici. La veggente trascorse gran parte della propria vita a Rupite, un villaggio montano del distretto di Blagoevgrad, e morì nel 1996 a causa di alcune complicazioni di un cancro al seno. Baba Vanga ha sempre sostenuto che le sue capacità di previsione del futuro fossero legate alla presenza di creature invisibili, le quali le fornivano informazioni sulle persone e sul loro futuro, ma non solo. Tra le più importanti profezie di Baba Vanga ci sono anche diversi eventi globali, quali il disastro di Chernobyl, la data di morte di Stalin, gli attentati dell’11 settembre e l'elezione di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti.





Le predizioni per il 2025 e gli anni successivi

Baba Vanga era analfabeta e perse la vista gradualmente, per questo non esistono delle vere e proprie profezie scritte direttamente dalla donna, ma sono state redatte diverse testimonianze e resoconti che riuniscono le previsioni riguardanti il futuro degli esseri umani e della Terra. In primo luogo, nel 2025 la mistica ha previsto un conflitto europeo, che porterà alla devastazione della popolazione di tutto il continente, seguita poi, nel 2028, dalle prime esplorazioni su Venere alla ricerca di nuove fonti energetiche. Secondo la veggente, le calotte polari si scioglieranno nel 2033, nel 2076 il comunismo si affermerà in tutto il mondo, nel 2130 alieni e umani inizieranno ad avere dei contatti tra loro e parte del mondo sarà colpita da una forte siccità nel 2170. Per quanto riguarda invece il prossimo millennio, Baba Vanga ha pronosticato una guerra tra la Terra e Marte nel 3005 e l’abbandono definitivo del pianeta Terra nel 3797, verso nuovi pianeti da abitare. Infine, il 5079 è l’anno in cui, secondo la mistica bulgara, il mondo finirà.