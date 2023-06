Bambina di un anno trovata morta in un'auto a Roma

Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri nella zona della Cecchignola, nei pressi di un asilo. La piccola è stata notata da una persona che ha chiamato subito i carabinieri. Il passante ha anche rotto il vetro del finestrino per cercare di aiutare la bimba che, invece, era già deceduta. Il personale del 118, giunto sul posto, ha cercato di rianimarla, inutilmente. Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe stata dimenticata nella vettura da uno dei genitori. Indagano i carabinieri della compagnia Eur. L'auto è stata sequestrata. I genitori sono in stato di choc. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il papà della piccola, un carabiniere, che doveva portare la figlia all'asilo prima di andare al lavoro avrebbe lasciato la bimba sul sedile posteriore, senza rendersene conto . Quando la moglie è andata alla scuola d'infanzia, vicino alla Direzione generale del personale militare, non ha trovato la bambina. Poi la tragica scoperta.