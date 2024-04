Bambini troppo vivaci a bordo, volo diretto a Roma rientra a Olbia

Un volo diretto a Roma Fiumicino e partito da Olbia ha fatto dietrofront ed è tornato nell’aeroporto sardo. Il motivo? Una lite scoppiata a bordo a causa di due bambini troppo vivaci. Secondo la versione che la polizia di frontiera sta verificando e riportata da “La Nuova Sardegna”, protagonisti della vicenda sarebbero stati due piccoli passeggeri di 2 e 4 anni, la loro madre e un’assistente di volo. Il tutto è avvenuto lunedì pomeriggio.



LA RICOSTRUZIONE DELLA LITE

L’aereo, popolato da viaggiatori stanchi per le due ore di ritardo con cui era partito, era già in cielo quando la hostess si sarebbe avvicinata ai tre poiché i due bambini, agitati, non volevano sedersi e allacciare la cinture. A quel punto l’assistente avrebbe cercato di spiegare alla donna la necessità di convincere i figli a rispettare le regole di sicurezza: è a questo punto che sarebbe scattata la lite. La viaggiatrice, anziché provare a calmare i figli, per tutta risposta avrebbe lanciato il telefono – anche se, nella versione da lei sostenuta, le sarebbe semplicemente caduto - contro la hostess.