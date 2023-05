Bambino si allontana da casa e cade nel fiume. Salvato dai Carabinieri di Imola

E’ finito in ospedale con una lieve forma di ipotermia, per essere rimasto nelle acque fredde del fiume Santerno, a Borgo Tossignano in provincia di Bologna, prima di essere recuperato dai militari dell’Arma. Il bambino ha 7 anni e mercoledì scorso si era allontanato dalla casa dei suoi nonni, dove la sua famiglia è ospitata in seguito all’evacuazione della propria abitazione. In un attimo del piccolo si sono perse le tracce e la mamma ha iniziato a cercarlo.

L’ALLARME

Lanciato l’allarme i carabinieri di Imola sono intervenuti e sono andati a cercarlo sulle rive del fiume dopo aver appreso che il bimbo, da sempre, è molto attratto dall’acqua. Lo hanno avvistato, il piccolo, senza vestiti, si teneva ad alcuni rami per non farsi trascinare via dalla corrente, molto forte in quel punto per l’ingrossamento del Santerno a causa dell’alluvione e anche per una vicina cascata.