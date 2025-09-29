Barbara d'Urso festeggia il ritorno in televisione a colpi di share, virale l'incontro con la giuria di "Ballando con le stelle"
29 settembre 2025, ore 16:45
Sabato scorso la prima puntata del programma di Milly Carlucci. Intanto, l'ex conduttrice di Canale 5 si allena duramente per la seconda puntata
Gli applausi. L'emozione. Tanta. Perché Barbara d'Urso mancava dalla tv da 2 (lunghissimi) anni. Era il 2 giugno 2023: Mediaset, alla presentazione dei palinsesti, disse che il suo Pomeriggio 5 sarebbe stato condotto da Mirta Merlino. Una nuova storia per la d'Urso, amatissima dal pubblico, che si rifugia a Londra per un corso di lingue. E stacca un po' dalla routine.
Barbara d'Urso - per anni al timone dei programmi più forti di Canale 5 - mette palla al centro. Ricomincia come concorrente. Si emoziona. Incassa un grande applauso del pubblico negli studi di Milly Carlucci, che l'ha voluta particolarmente nel cast di Ballando con le stelle. E l'ex conduttrice è sempre sul pezzo: si allena tanto in vista della seconda puntata del programma di Milly Carlucci.
BOTTA E RISPOSTA CON SELVAGGIA LUCARELLI
Attesissimo sui social, e in tv, il faccia a faccia tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso. Qualche piccola scintilla non manca, ma è anche giusto nella logica di quel format, dove ogni anni i colpi di scena non mancano. E la Lucarelli, fortissima sui social, vera opinon-leader, apprezza la d'Urso, il suo modo di ballare. Ma le dice di evitare le "faccette": le smorfie che avrebbe avuto nel corso dell'esibizione.
IL COMMENTO DEGLI ALTRI GIURATI
“Avevo pochi dubbi. La rumba classica è molto difficile e l’ hai fatta con semplicità, hai ballato come una grande professionista, anche se ci sono ancora molte cose da sistemare”, il commento di Carolyn Smith mette un punto fermo sull'esibizione di Barbara d'Urso. Ivan Zazzaroni, invece, sottolinea che nella "coreografia c’è tutto La Rocca” e si complimenta con D’Urso che “haun atteggiamento incredibile”.
Fabio Canino non ha peli sulla lingua. E tuona: “Tu lo sai che qui siamo in scena e questa standing ovation non è la realtà: sei brava, ma non sei già arrivata. Ti ho trovata anche una buona attrice, rimani concentrata su ciò che balli e non su quello che c’è intorno”.
