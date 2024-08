Barca a vela affonda nel mare di Palermo, travolta da una romba d'aria. Un morto e sei dispersi: i sommozzatori dagli oblo avrebbero visto dei cadaveri

I sommozzatori dei vigili del Fuoco avrebbero individuato alcuni corpi attraverso gli oblo della barca a vela affondata all'alba a largo di Porticello, nel Palermitano, dopo essere stata sorpresa da una violenta burrasca, travolta da una tromba d’aria. Il natante si è appoggiato su un fondale a circa 50 metri di profondità. Sono in arrivo gli speleosub da Roma in aereo e altri da Napoli. Secondo le prime informazioni, a bordo c'erano 22 persone: 10 membri di equipaggio e 12 passeggeri, di nazionalità britannica, americana e canadese. Sono state salvate 15 persone da un’imbarcazione che si trovava vicino a quella affondata. I dispersi al momento sono sei mentre il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato in mattinata dai vigili del fuoco. Alcuni superstiti sono stati portati all'ospedale Civico di Palermo, altri invece stanno per essere trasferiti in strutture alberghiere della zona di Bagheria. Una bimba di un anno è ricoverata nell'ospedale pediatrico di Palermo ed è insieme alla madre. Nessuno di loro è in gravi condizioni, ma tutti sono visibilmente provati. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per accertare l'esatta dinamica del naufragio. L'allarme è scattato alle 4.40, a lanciarlo alcuni pescatori, uno in particolare ha raccontato che quando c’è stata la tromba d’aria, chiudendo le finestre della sua casa, ha notato in mare una imbarcazione molto grande e che l’ha vista sparire all'improvviso. Il bilancio lo ricordiamo, al momento è di un morto, sei dispersi e 15 persone salvate.