Basket, i Milwaukee Bucks vincono la Emirates NBA Cup, battuti gli Oklahoma City Thunder

I Milwaukee Bucks conquistano la Emirates NBA Cup sconfiggendo gli Oklahoma City Thunder con un punteggio di 97 a 81. La partita si è decisa nella seconda metà, quando Milwaukee ha aumentato l’intensità difensiva, impedendo ai Thunder di trovare con continuità la via del canestro. Guidati da un Giannis Antetokounmpo inarrestabile, autore di una tripla doppia con 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist, e da Damian Lillard, che ha messo a segno 23 punti con 5 triple su 10 tentativi, i Bucks alzano il trofeo nella seconda edizione del torneo. La serata difficile dei Thunder è stata emblematica per Shai Gilgeous-Alexander, che nonostante i 21 punti segnati, ha sofferto molto al tiro, risultando poco incisivo nei momenti decisivi.





LA FESTA DEI BUCKS

Al termine della partita, durante la conferenza stampa, Giannis Antetokounmpo si è goduto il momento, con il premio di MVP della competizione al suo fianco e un sorriso stampato sul volto. “È una sensazione meravigliosa”, ha dichiarato. “Questo è solo l'inizio, torneremo qui, ve lo garantisco”. Nonostante la vittoria, i Bucks hanno scelto di non festeggiare con le tradizionali docce di champagne negli spogliatoi. Invece, i giocatori hanno optato per una celebrazione più sobria, trascorrendo del tempo insieme, ascoltando musica e sorseggiando un drink ai loro armadietti. Antetokounmpo, scherzando, ha ricordato un episodio accaduto dopo il titolo del 2021: “L'ultima volta che ho bevuto champagne, mi è venuto un crampo”. Un cambio di approccio legato, probabilmente, alla scaramanzia, visto che lo scorso anno i Los Angeles Lakers, dopo la vittoria della NBA Cup, faticarono molto in regular season, perdendo 10 delle successive 13 partite. Proprio per evitare cali simili, i Bucks hanno preferito concentrarsi sulla continuità, pur godendosi il momento.