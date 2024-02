Basket, la Virtus Roma 1960 di Alessandro Tonolli sogna in grande

Dopo una prima parte di campionato chiusa al primo posto del girone F di Serie B Interregionale, Alessandro Tonolli si è detto soddisfatto in quanto la sua squadra ha raccolto ben venti vittorie e appena due sconfitte, arrivate durante le prime uscite e dovute probabilmente a dei meccanismi di rodaggio che dovevano essere ancora messi a punto. Ora il team è completamente consapevole dei propri mezzi e sta crescendo partita dopo partita.

IL RITORNO AL PALATIZIANO È STATO UN SUCCESSO

A distanza di otto anni, il diciotto febbraio scorso, la Virtus Roma 1960 ha giocato al PalaTiziano contro la Carver, vincendo e riempendo il palazzetto, a dimostrazione di un amore incondizionato da parte dei suoi tifosi. Durante l'intervento, il coach ha affermato di essersi molto emozionato quel giorno, perché per lui è stato un ritorno al passato, avendo giocato li per molti anni e soprattutto per i suoi ragazzi, perché non capita tutti i giorni di giocare in scenari simili. Il consiglio che ha dato loro è stato quello di godersi ogni attimo di quel giorno e cosi è stato. Solitamente, la squadra gioca le sue partite al Palacentro, più piccolo rispetto al Palazzetto dello Sport.