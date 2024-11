Belgio-Italia, stasera torna la Nations League: agli azzurri di Spalletti per il passaggio ai quarti basta un pareggio Photo Credit: agenziafotogramma.it

La Nazionale impegnata a Bruxelles alle 20.45, ecco chi giocherà titolare

Un punto, solo un punto. È quello che serve alla Nazionale di Luciano Spalletti per conquistare i quarti della Nations League. Un obiettivo che gli azzurri proveranno a centrare già questa sera, quando sfideranno il Belgio. Belgio-Italia, con vista ai Mondiali 2026 Belgio-Italia, in programma a Bruxelles con calcio di inizio alle ore 20.45, è la partita valida per la quinta giornata di Nations League. Grazie al ranking, la Nazionale ha già la certezza di essere testa di serie nei gruppi di qualificazione al Mondiale 2026, che resta il vero traguardo da raggiungere, a maggior ragione dopo le clamorose e dolorose esclusioni a Russia 2018 e Qatar 2022. Nel gruppo 2 della Nations League, l'Italia è prima con 10 punti, seguita dalla Francia (9) e dal Belgio (4). Fermo a zero punti Israele. Belgio-Italia: le probabili formazioni Per la sfida odierna (in scena, praticamente in contemporanea con la semifinale di Sinner agli ATP Finals di tennis in corso a Torino), il ct Spalletti si affiderà al 3-5-1-1 che tra settembre e ottobre gli ha garantito risultati e gioco. Dunque, davanti a capitan Donnarumma (a soli 25 anni stasera eguaglierà Sandro Mazzola in termini di presenze in Nazionale, raggiungendo quota 70) ci dovrebbero essere Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. In mediana, al posto dell'infortunato Ricci, che ha dovuto lasciare il ritiro, ci sarà Rovella, preferito a Locatelli. Il reparto sarà completato da Tonali e Frattesi, mentre sulle fasce agiranno Cambiaso e Dimarco. A sostegno di Retegui, ecco Barella. Per Kean, reduce dalla tripletta in campionato con la maglia della Fiorentina, ci sarà spazio a gara in corso. Sul fronte degli avversari, il centravanti del Napoli Lukaku partirà dal primo minuto. Lo juventino Mbangula, alla prima convocazione in assoluto (al posto dell'infortunato De Ketelaere), invece, sarà in panchina. In difesa Castagne, che ha giocato in passato nel nostro campionato con la maglia dell'Atalanta. BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, Trossard, Bakayoko; Lukaku. Ct. Tedesco. ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Rovella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. Spalletti. Ricordiamo che la Nazionale sarà impegnata domenica sera a San Siro contro la Francia, priva di Mbappè.

Belgio-Italia Luciano Spalletti

