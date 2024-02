Benjamin Ingrosso a RTL 102.5: "Non vedo Diodato da quando eravamo bambini, ma negli anni siamo rimasti in contatto tramite Instagram. Presto andremo a cena insieme"

Benjamin Ingrosso è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight, la popstar svedese ha presentato in diretta radiofonica il suo nuovo singolo ‘Kite’.

Attore, modello, songwriter, influencer e conduttore TV, Benjamin Ingrosso, è un artista con uno stile musicale eclettico. Durante l’intervista a RTL 102.5, Benjamin Ingrosso ha raccontato come la musica sia stata una parte fondamentale della sua vita, radicata nel suo DNA familiare, essendo figlio e nipote di musicisti.

«La passione per la musica è una caratteristica che accomuna tutta la mia famiglia: mia mamma, mio padre, mia sorella e persino i miei nonni sono musicisti. Il primo strumento che ho imparato a suonare è stato il piano. Nonostante non sappia leggere la musica né conosca gli accordi, sulle tastiere vedo dinosauri e forme strane che mi permettono di suonare».

La parentela con Antonio Diodato ha aggiunto ulteriore interesse su questo straordinario artista. Durante The Flight, Benjamin ha approfondito il legame con Diodato e la sua relazione con la lingua italiana.

«Con Antonio (Diodato, ndr.) non ci vediamo da quando eravamo bambini, ma negli anni siamo rimasti in contatto tramite Instagram, e domani finalmente andremo a cena insieme. Mio padre parla sempre svedese, anche se è originario di Taranto e parla fluentemente italiano. Sono deluso dal fatto che non abbia condiviso con me di più la sua lingua madre italiana».

Benjamin Ingrosso ha conquistato anche la classifica radio in Italia con il suo singolo “Kite”, ad oggi fra o brani più suonati in radio nel nostro Paese (EarOne). Alla sua lunga lista di successo si aggiunge anche una collaborazione con Björn degli ABBA.

«Björn degli ABBA mi ha contattato due anni fa. È una vera leggenda. Mi ha chiesto di scrivere una canzone per un musical, e durante la nostra conversazione abbiamo discusso di progetti futuri. Abbiamo convenuto di lavorare insieme a una canzone, e dopo due mesi mi ha inviato il pezzo completo. È incredibile sapere di avere una canzone con uno dei membri degli ABBA».

Dopo il successo del suo tour estivo che attirato oltre 100.000 fan, BENJAMIN INGROSSO è atteso in Italia per il Better Days Tour 2024, che nello specifico farà tappa a Milano il prossimo 17 Aprile.