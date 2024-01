Beppe Severgnini su RTL 102.5 con “Severgnini alle 8”

A partire dal 13 gennaio 2024, Beppe Severgnini sarà in onda su RTL 102.5 con "Severgnini alle 8", un nuovo imperdibile appuntamento per commentare i principali temi di attualità che hanno animato la settimana. Ogni sabato mattina, insieme a Luigi Santarelli, l'editorialista del Corriere della Sera esplorerà le notizie di politica, cronaca, economia, esteri e costume, offrendo analisi approfondite e nuove prospettive. Con questo nuovo programma, RTL 102.5 amplifica la sua offerta informativa, arricchendo il palinsesto con una delle voci più stimate del giornalismo italiano e internazionale, ufficializzando un appuntamento inaugurato prima di Natale.

"Severgnini alle 8" è in onda ogni sabato mattina, dalle 8:00 alle 9:00, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e sempre in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

BEPPE SEVERGNINI è editorialista del «Corriere della Sera» dal 1995, dove ha creato «Italians» e diretto il settimanale «7». Opinion writer per «The New York Times» dal 2013 al 2021, è stato corrispondente in Italia per «The Economist» (1996-2003). È stato corrispondente a Londra e Washington Dc; inviato speciale in Russia, Cina, Medio Oriente. Ha condotto programmi in radio e in tv; insegnato in università italiane, europee e americane; tenuto conferenze in tutto il mondo. È autore di venti bestseller: il primo è Inglesi (1990), il più recente Neoitaliani (2020), pubblicato negli USA nel 2022 col titolo Italian Lessons.