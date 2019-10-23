Bimba di otto anni muore dopo malore a scuola

23 ottobre 2019, ore 15:13 , agg. alle 16:43
La piccola era stata ricoverata ieri dopo un arresto circolatorio
E' morta questa mattina, a Roma, la bambina di otto anni che ieri si è sentita male dopo aver mangiato presso l'Istituto Comprensivo eSpazia di Monterotondo. Intorno alle 14.00 di ieri sono intervenuti la Polizia Locale e il 118 nel tentativo di rianimare la piccola perché non riusciva a respirare: è stata poi trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Monterotondo dove, in seguito alle attività di rianimazione, il cuore è ripartito, ma senza che lei si svegliasse. A bordo di un elisoccorso ha raggiunto il policlinico Gemelli, dove questa mattina la bambina è deceduta. Nei prossimi giorni è prevista l'autopsia per accertare le cause del decesso.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia, accolti a Ciampino dai familiari e dai vertici del governo
I due italiani sono stati liberati dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela. All'aeroporto di Roma li aspettavano la premier Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani