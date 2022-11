Black Friday, è caccia allo sconto, in Italia comincia ufficialmente oggi

Il Black Friday, consuetudine americana per dare il via agli acquisti di Natale, quest’anno scatta alla mezzanotte del 24 novembre. Quella ufficiale, perché questa corsa all’acquisto a prezzo scontato sta dilagando in tutto il mondo e anche in Italia, ha allargato il suo raggio d’azione a una settimana di acquisti a prezzi scontati e che scatta proprio oggi, lunedì 21 novembre. Gli esperti calcolano che l'80% degli italiani è pronto allo shopping. Il giro d’affari di questo Black Friday è stimato in 3,3 miliardi. E non spaventa l'aumento dei prezzi. Nessuno vuole rinunciare alla possibilità di acquistare i regali di Natale a prezzo scontato.





I numeri del Black Friday in Italia

Numeri alla mano si parla di circa 12,7 milioni di italiani che hanno deciso di approfittare degli sconti del Black Friday, secondo un sondaggio realizzato da Ipsos per Confesercenti. L'80% si dice pronto a fare shopping, secondo una ricerca di Boston Consulting Group, che parla di una crescita del 4% rispetto al 2021. Complice la crisi economica però il budget sarà ridotto rispetto al passato. 255 euro a persona, dato che risulta leggermente più basso rispetto al 2021. Secondo Confesercenti, invece, la spesa media sarà di 261 euro con acquisti per 3,3 miliardi. L’associazione delle imprese italiane del commercio di acquisti segnala che solo il 29% farà acquisti nei negozi di vicinato. A fare la parte del leone saranno le piattaforme di eCommerce (64%), i portali online delle catene multimarca (43%) ma anche l'acquisto direttamente sul sito web dei produttori (29%).





Quali acquisti

Un regalo su due di quelli che verranno scambiati durante le prossime festività sarà acquistato durante il Black Friday, secondo il Codacons. E la conferma arriva anche da Confesercenti, secondo la quale il 57% di chi acquisterà, lo farà in previsione del 25 dicembre. Il valore di questa spesa è attorno ai 1,9 miliardi che saranno 'bruciati' in pochi giorni. In vetta agli acquisti l’abbigliamento. Il 60% degli intervistati lo indica come settore preferenziale, seguono i prodotti elettronici ed elettrodomestici (attorno al 54-57%), quindi i prodotti cosmetici e da profumeria e i giocattoli per i bambini.





Le scelte dettate dalla sostenibilità

Gli acquisti dalle piattaforme dell’e-commerce faranno la parte del leone in questo Black Friday, ma gli italiani sono campioni di sostenibilità e secondo la ricerca di Boston Consulting il 67% sottolinea che sceglierà che durino di più nel tempo, mentre il 57% si orienterà verso aziende che adottano una politica di attenzione per la protezione dell'ambiente. Il 59% si dichiara favorevole a comprare da aziende locali, un altro 57% che farà attenzione alla sostenibilità del packaging e il 54% cercherà articoli con componenti riciclate.