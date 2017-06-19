Blake Shelton, 41esimo compleanno con Gwen Stefani

19 giugno 2017, ore 10:30 , agg. alle 10:59
L'artista ha pubblicato diverse foto durante i festeggiamenti
Blake Shelton ha festeggiato il suo 41esimo compleanno ieri e la sua ragazza, Gwen Stefani, ha commentato l’occasione con alcune dolci foto. "Celebrating the birth of my #bestie #favorite @blakeshelton," Stefani ha scritto su Instagram allegando una foto divertente della festa.
