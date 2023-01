Boom di dimissioni in Italia. Cgil, ricerca di un posto migliore oppure malessere?

CISL, DIMISSIONI IN CRESCITA IN UN MERCATO CHE CAMBIA

"Il fenomeno delle dimissioni volontarie che, apparentemente in contraddizione con l'alto tasso di disoccupazione, continua a crescere nel nostro Paese, e ci interroga profondamente sul cambiamento del mercato del lavoro indotto anche dal 'periodo di riflessione' consentito dal lockdown durante la pandemia" spiega il segretario confederale della Cisl, Giulio Romani che sottolinea come il numero di imprese in cui si sviluppa benessere lavorativo e qualità del lavoro risulterebbe essere una minoranza. Il 95% del tessuto imprenditoriale in Italia è occupato da micro-imprese, al di sotto dei 10 dipendenti. Sono, per classe dimensionale, quelle con la minore produttività (tra le più basse in Europa), quelle all'interno delle quali mediamente si fatica di più a sviluppare forme di welfare integrativo, non si pratica la contrattazione aziendale e non si costruiscono sistemi premianti trasparenti, si eroga poca formazione, si genera minore conciliazione vita-lavoro, si intravedono le minori prospettive di crescita economica e professionali. "In un Paese - prosegue Romani - in cui il 45% dell'occupazione è offerta da questa tipologia di imprese non c'è dunque da meravigliarsi se in tanti lavoratori, soprattutto tra i più giovani, maturi la voglia di fare scelte lavorative e di vita diverse. In particolare molti non sono disposti a rinunciare alla maggiore autonomia lavorativa e ai nuovi modelli di vita e di convivenza sperimentate con lo smart working".