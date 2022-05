Boom di incidenti stradali, in Italia ventisette morti sulle strade nel week end

UN BOLLETTINO DI GUERRA

C’erano una volta le stragi del sabato sera. E ci sono ancora. La piaga degli incidenti stradali ha ripreso a mietere vittime, e non soltanto nelle ore notturne. Siamo di fronte a un bollettino di guerra. Cui è impossibile abituarsi. Nell’ultimo fine settimana sulle strade italiane ci sono stati ben ventisette morti. Ventidue uomini, tre donne, due ragazzini di undici e di quattordici anni. Il poco invidiabile record di decessi spetta all’Emilia Romagna, con sette morti in tre giorni. Sei vittime in Veneto, tre in Lombardia, Piemonte e Toscana; due in Puglia, una in Trentino Alto Adige, nel Lazio e in Sicilia. Delle ventisette vittime otto viaggiavano su una moto o uno scooter, una è stata travolta mentre era in bici, e tra i morti c’è anche un pedone investito. Non è certo l'unica causa, ma spesso risulta fatale la distrazione provocata dall'uso del telefono cellulare mentre si è alla guida. Almeno una volta lo abbiano fatto tutti; dobbiamo metterci in testa che è estremamente pericoloso. Per noi e per gli altri.





ADDIO ALL'EX CAMPIONE

Nell’elenco delle persone che nel week end hanno perso la vita sulla strada c’è anche Dario Sonda, ex ciclista che era stato campione del mondo dello “scratch” tra gli juniores. Aveva 31 anni. Venerdì scorso era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. Ricoverato in condizioni gravissime, è deceduto in ospedale. Il trentunenne, di Bassano del Grappa (Vicenza), in sella al suo scooter si stava recando al lavoro alla Special Springs srl di Romano, quando si è scontrato con una Bmw, che veniva in direzione opposta. Immediatamente soccorso, Sonda era stato portato in ospedale a Vicenza dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime.