Borghi d'Italia più cercati online, ecco la classifica (e le sorprese)

Tra le novità c'è Ronciglione, ma è un piccolo centro calabrese a dominare

Quali sono i borghi d'Italia più ricercati online? Una risposta viene fornita dallo studio di Telepass su Moveo e rivela tendenze sorprendenti nel periodo 2020-2023. I piccoli centri storici rappresentano una delle principali attrazioni turistiche del Paese, attirando visitatori sia italiani che stranieri alla ricerca di esperienze autentiche. L'impatto economico all'interno del turismo nazionale è di oltre 5 miliardi di euro annui. Borghi d'Italia più cercati, Tropea al primo posto L'analisi in questione mostra una chiara preferenza per alcune destinazioni specifiche. A dominare la classifica è Tropea, in provincia di Vibo Valentia, registrando ben 148.300 ricerche mensili. Il podio dei borghi più cercati si completa con Alberobello (provincia di Bari) e Civita di Bagnoregio (in provincia di Viterbo). Il primato nelle ricerche complessive è nelle mani del Centro, che supera i 2 milioni di ricerche medie mensili. Non a caso, il Centro ospita il 32,2% dei borghi riconosciuti come "più belli d'Italia. Però è il Sud, insieme alle Isole, a dominare nelle ricerche per singolo borgo, con una media di 17.707 ricerche. In particolare, Puglia, Calabria e Lazio emergono come le regioni più popolari nelle ricerche online. Le preferenze dei visitatori cambiano in base alle stagioni. Così, nel corso del periodo estivo, Tropea e Alberobello fanno un balzo in avanti nell'interesse online, così come Maratea (provincia di Potenza) e Otranto (Lecce), che registrano picchi significativi rispettivamente a luglio e agosto. Nel periodo invernale, invece, l'attenzione si sposta verso borghi come Subiaco (Roma) e Vipiteno (Bolzano), con Locorotondo (Bari) che mantiene un forte richiamo grazie alle sue attrazioni natalizie. Borghi d'Italia più cercati: le novità Tra le novità rispetto al passato, da segnalare che le ricerche su Ronciglione (provincia di Viterbo) hanno avuto un’impennata negli ultimi anni (+457% negli ultimi due anni). A influenzare questo risultato ci sono due aspetti: la grande visibilità ricevuta grazie alla trasmissione di Rai Tre “Il Borgo dei Borghi”, che ne ha decretato la vittoria nell’edizione dello scorso anno e la tradizionale del carnevale storico che attira molti turisti. Borghi d'Italia: la guida del Touring Club Intanto, proprio ieri è stata presentata a Bologna la nuova edizione di "Borghi da Vivere", la guida al viaggio nell'Italia più autentica. Al suo interno tutti i dettagli sui borghi certificati dal Touring Club Italiano con la Bandiera Arancione (281 al momento della pubblicazione della guida, oggi 285).

