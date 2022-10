Borrell: la guerra sta entrando in una fase pericolosa; nel frattempo riprende la fornitura di gas russo all'Italia

INCUBO NUCLEARE

La comunità internazionale è sempre più preoccupata per la situazione. Vladimir Putin è una belva ferita, all’angolo. E per uscire dalla difficoltà potrebbe inventarsi di tutto. Sul campo di battaglia, le forze ucraine stanno recuperando terreno sulle truppe russe; a Mosca ci sono sempre più cittadini contrari alla tattica decisa dal Cremlino. Ieri il “Times” ha scritto che la Russia sta preparandosi a un test nucleare. Una parola che fa paura.

FASE PERICOLOSA

Questa mattina, al parlamento europeo di Strasburgo, l’alto rappresentante della politica estera dell’Unione Europea Josep Borrell ha espresso così le sue preoccupazioni: “La guerra è entrata in una nuova fase, ma una fase pericolosa, perchè è una guerra tradizionale contro una potenza nucleare: è uno scenario preoccupante e dobbiamo mostrare che continueremo a sostenere l'Ucraina. La Russia continua ad avere superiorità di fuoco e di effettivi. Ora avremo una politica estera chiara verso l'Ucraina, mentre prima era sussidiaria alla nostra politica verso la Russia perchè dipendenti dall'energia russa”.





IL CREMLINO VA AVANTI

Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin va avanti per la sua strada e questa mattina ha firmato le quattro leggi che ratificano l'annessione alla Federazione Russa delle regioni ucraine occupate di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Il testo della legge recita: “I confini dei nuovi soggetti della Federazione, come risulta dai trattati, saranno determinati dai confini che esistevano il giorno della loro formazione e accettazione nella Federazione Russa”. C’è un piccolo dettaglio, taciuto dal Cremlino: le forze russe non controllano pienamente nessuna delle quattro aree annesse.