Bossi: per il Senatur domenica "funerale di popolo" a Pontida. La famiglia: “No alle esequie di Stato”

L'ultimo viaggio tra il 'suo' popolo, a Pontida. Domenica Umberto Bossi torna per l'ultima volta nelle valli bergamasche, da dove, all'inizio degli anni Novanta, spirò quel 'Vento dal Nord' che lo portò al boom elettorale.



La famiglia

La famiglia ha voluto che il suo funerale si celebrasse tra i militanti, nell'abbazia di San Giacomo, dove, nel 1167, da tradizione, si tenne il primo giuramento, l'atto di fondazione, della Lega formata dai Comuni lombardi contro il nemico Federico Barbarossa. Un monastero che dista poche centinaia di metri dal 'sacro suolo' dove la Lega, dal 1990, ha celebrato ogni anno (tranne nel 2004, dopo la sua malattia) il raduno identitario, e che il fondatore della Lega Nord amava visitare prima di ogni ritrovo. L'appuntamento è alle 12 per le esequie cui non faranno mancare la loro presenza, oltre a tutti i dirigenti della Lega, in primis Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, anche i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier forzista Antonio Tajani.





Renzo Bossi

Per annunciare il funerale del padre, il figlio Renzo ha pubblicato sui social una storia in cui sono riprodotte 'vecchie' immagini di militanti a Pontida, mentre sventolano le bandiere con il Sole delle Alpi, il Leone di San Marco e della Lega autonomista lombarda. "La famiglia, volendo condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida, nell'abbazia del monastero di San Giacomo. In queste ore la famiglia chiede riservatezza", ha scritto. Da Palazzo Chigi - viene riferito - c'era la disponibilità a organizzare funerali di Stato ma la famiglia di Bossi non ha voluto. Esequie di questo tipo sono previste per le alte cariche (sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa) e per i ministri in carica. Ma possono essere deliberate, con decreto della presidenza del Consiglio, per personalità che abbiano reso particolari servizi alla patria. In tal caso, tutte le spese sono a carico dello Stato.





Maroni

Nel caso di Roberto Maroni, nel novembre del 2022, per esempio, vi fu un via libera di principio alle esequie di Stato che poi però non si tennero perché la famiglia voleva farsi carico interamente delle spese. In ogni modo, Bossi sarà ricordato con una commemorazione ufficiale dall'Aula della Camera (dove in sua vece entrerà il leghista varesotto Matteo Luigi Bianchi), programmata dal presidente Fontana, mercoledì prossimo alle 16.15. E il giorno dopo lo choc del lutto, la richiesta di riservatezza della famiglia di Bossi è stata rispettata con rigore. Nella villetta di Gemonio sono arrivati solo gli 'ammessi'. In primo luogo, Giorgetti, che è rimasto più di tre ore per definire con i familiari tutti i dettagli dell'organizzazione. Poi è arrivato anche l'ex capogruppo alla Camera Marco Reguzzoni. E, nel pomeriggio, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La Lega ha cancellato tutti gli appuntamenti di partito, anche la chiusura della campagna referendaria e per le suppletive del collegio di Rovigo, dove corre il tesoriere Alberto Di Rubba.





Salvini

Matteo Salvini è rientrato con il primo volo per Milano e ha trascorso la mattinata a 'Radio Liberta'', microfoni aperti con gli ascoltatori. La Lega è "in forma e gagliarda" come la voleva Bossi, che "aveva sempre rinnovato la tessera", ha sostenuto il capo di via Bellerio. "Essere identitari e federalisti in Italia significa essere per forza sovranisti in Europa", ha aggiunto. "A Bruxelles stanno cercando di svuotare non solo le Regioni, i Comuni, ma anche gli Stati nazionali, i poteri, le responsabilità, i denari, capacità di scelta, quindi autonomisti e federalisti in Italia e sovranisti in Europa è un mix dovuto e doveroso". A Varese, la Betlemme leghista, uno striscione con la scritta 'Per sempre figli tuoi' è stato esposto sul balcone della prima sede del partito, in piazza del Podestà. Un altro enorme striscione è comparso sul cavalcavia cittadino di viale Europa: 'Grazie capo, Padania Libera' la scritta, accompagnata dal Sole delle Alpi e dalla sigla Mgp (Movimento giovani padani). 'Saremo per sempre i tuoi giovani padani' recita invece lo striscione esposto davanti alla casa del 'Senatur', a Gemonio.



