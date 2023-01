Box Office 2022, ecco come sono andati gli incassi in Italia nell’ultimo anno

Si è da poco concluso il 2022 e, come ogni anno, è uscito il report con i dati degli incassi degli ultimi 12 mesi nel nostro paese. Inutile ricordare quanto i numeri del 2021 siano stati i peggiori mai registrati in Italia, e questo anche perché nei primi 4 mesi dell’anno i cinema sono rimasti chiusi a causa della pandemia. Solo poco più di 169 milioni di euro, addirittura di meno rispetto ai 182 milioni e mezzo del 2020, quando i cinema furono chiusi anche per più tempo. E il 2022? Vediamo nel dettaglio i dati diffusi negli ultimi giorni.

INCASSI 2022, I DATI ITALIANI

Nell’anno appena trascorso, i numeri forniti mostrano un balzo in avanti piuttosto confortante. Sono stati incassati quasi 337 milioni di euro, un dato in crescita rispetto al 2021 ma come abbiamo evidenziato, era abbastanza difficile riuscire a fare peggio. Siamo comunque molto distanti da quello che, senza considerare i due anni pandemici, era il dato più basso degli ultimi dieci anni, ossia quello del 2018 con i suoi “soli” 555 milioni di Box office. Solo per precisare, al momento, i numeri migliori al botteghino sono stati registrati nel 2010 con la cifra record di 734 milioni complessivi. Altri tempi.





BIGLIETTI STACCATI NEL 2022, I DATI ITALIANI

Una situazione analoga la si può ravvisare nel numero di biglietti venduti nel 2022. Nel 2020 furono 28 milioni, nel 2021 (annus horribilis) neanche 25 milioni e il 2022 chiude con un balzo in avanti ma ancora lontano dalle cifre pre-pandemia. Non si arriva a toccare i 45 milioni complessivi. Anche in questo caso era il 2018 ad avere il picco negativo (escludendo il periodo Covid) e il 2010 il picco d’oro con quasi 110 milioni.



I MAGGIORI INCASSI IN ITALIA DEL 2022

In questo anno in cui si percepisce una lenta ripresa del settore, quali sono le pellicole che sono andate meglio? Al primo posto regna, com’era prevedibile, Avatar: La via dell’acqua con ben 27 milioni e mezzo di euro. Attualmente il Blockbuster di James Cameron è salito a quota 30 milioni e mezzo, diventando il nono film con gli incassi più alti nel nostro paese. A livello mondiale siamo a quasi 1 miliardo e mezzo e al 14 posto dei film più redditizi della storia del cinema. La sua corsa, siamo certi, continuerà anche nei prossimi giorni.

Proseguendo la classifica dei film che hanno performato meglio in questo 2022, troviamo al secondo posto Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo e al terzo il titolo Marvel Doctor Strange nel multiverso della follia. Dispiace molto constatare che il primo film italiano della lista si trovi al 13esimo posto e stiamo parlando de La stranezza di Roberto Andò. Gli altri due film nostrani sono Il grande giorno e Me contro te 2 che figurano rispettivamente al 15esimo e al 18esimo posto.





Si continua a notare una grande difficoltà per i nostri film ad imporsi con decisione nel panorama cinematografico e questo è un problema su cui bisognerà riflettere tanto e bene. E’ in gioco il futuro dell’industria italiana che deve necessariamente attrezzarsi per continuare ad esistere. Il nostro augurio è che possa fare come l’araba fenice, risorgendo dalle ceneri più forte di prima.