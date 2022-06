Box Office stellare!: In Italia domina Jurassic World, mentre in USA Top Gun continua a volare!

Box Office in crescita nel nostro paese, e nonostante il ponte della Festa delle Repubblica, e soprattutto le giornate estive che hanno caratterizzato la maggior parte delle città Italiane. Secondo i dati diffusi da Cinetel, infatti, si registra un buon +45% rispetto al weekend precedente. Anche negli Stati Uniti troviamo dati incoraggianti: il sequel di Top Gun con Tom Cruise continua a brillare, infrangendo record, garantendo una bella boccata d'ossigeno per tutti gli esercenti.

I DINOSAURI DOMINANO L’ITALIA

Uno dei motivi principali che hanno portato il box office italiano ad impennarsi particolarmente, è sicuramente l’uscita di uno dei film più attesi della stagione, ossia Jurassic World - Il dominio, sesto capitolo della saga iniziata da Spielberg nel 1993 (clicca qui ), E sebbene le critiche non sono del tutto favorevoli, gli incassi sono piuttosto soddisfacenti. La pellicola porta a casa 3.181.002 euro, cioè il quinto miglior weekend d’esordio in Italia durante la pandemia, record precedentemente detenuto da Venom: La furia di Carnage.

TOP GUN ANCORA DA RECORD

In attesa dell’uscita di Jurassic World: il dominio negli Stati Uniti, è ancora Top Gun: Maverick a guidare la classifica per il secondo weekend consecutivo, con risultati incredibili non solo per il periodo storico della pandemia, ma in assoluto. Dopo lo straordinario esordio nei quattro giorni delle festività del Memorial Day, il film con Tom Cruise ha raccolto altri 86 milioni di dollari, salendo a un totale di 291 milioni di dollari in dieci giorni. Stiamo parlando di un calo fisiologico di appena il 32% rispetto al primo weekend: Nessun film che abbia esordito con più di 100 milioni di dollari al box-office ha mai registrato un calo così ridotto nel suo secondo weekend. Secondo i dati diffusi da Badaste.it infatti, Top Gun fa meglio di altri titoli che finora avevano avuto una performance analoga in terra statunitense: nel 2004, Shrek 2 perse il 33%, nel 2019 Frozen 2 perse il 34%, nel 2002 Spider-Man perse il 38%, nel 2015 Star Wars: il Risveglio della Forza perse il 40%. Ma non è tutto! Infatti il sequel del celebre film del 1986, batte anche un altro record pandemico, quello di Spider-Man: No Way Home, che nel suo secondo weekend aveva raccolto 84.5 milioni di dollari. Tom Cruise ottiene 1,5 milioni di dollari in più! Ovviamente questi dati sono possibili grazie all’ottimo passaparola che il film sta avendo, che potrebbe garantire ancora ottime performance nelle settimane a venire. Al momento, a livello mondiale, Top Gun: Maverick ha finora superato quota 500 milioni.