Bremer già un idolo degli juventini, l'Inter potrebbe trattenere Skriniar, il Milan stringe per De Katelaere

BREMER GIA' IDOLO JUVENTINO



Accoglienza entusiastica per Gleison Bremer al suo primo giorno di Juve. Applausi da centinaia di tifosi assiepati davanti al J Medical al suo arrivo per le visite mediche. L’ex granata ha cambiato sponda del Po senza problemi. Il suo approdo alla Juventus ha spiazzato l’Inter, che da settimane aveva un accordo di massima con il calciatore, ma è stata scavalcata – piuttosto nettamente – nell’offerta economica presentata alla società di Urbano Cairo. Ora in casa Inter la cessione di Skriniar al Paris St. Germain è tornata in discussione: l’affare si farà soltanto se i francesi offriranno 70 milioni. Al momento da Parigi nessun rilancio. Ma il mercato è ancora lungo. Beppe Marotta cerca comunque alternative: circolano i nomi di Demiral e di Milenkovic.





ZANIOLO ANCORATO ALLA ROMA

Tornando alle notizie da casa Juve, oggi è stato comunicato che Adrien Rabiot non parteciperà all’imminente tournèe dei bianconeri negli Stati Uniti; ufficialmente il forfait è stato motivato da problemi personali, ma potrebbe essere un indizio di mercato. La società bianconera cerca ancora un regista ( Paredes in pole position) e un attaccante di scorta ( probabile il terzo ritorno di Morata, in ribasso l’ipotesi Belotti). Si è un po’ raffreddata la pista che per portare in bianconero Nicolò Zaniolo. Una sua permanenza alla Roma al momento non appare improbabile, ma le voci di mercato sono fluttuanti: oggi smentiamo ciò che abbiamo detto ieri, e magari domani faremo una contro smentita. Intanto i tifosi giallorossi gongolano all’idea di avere il terzetto Zaniolo-Dybala-Pellegrini a sostegno di Abraham.