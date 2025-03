Bresh a RTL 102.5: “Sanremo è stata un gran figata. Ora sto lavorando alla chiusura del disco e a breve usciranno le date estive del tour”

Bresh è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per raccontare la sua esperienza alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo e per presentare le date del tour.





Sanremo 2025

Il cantante genovese ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “La tana del granchio”. Ai microfoni di RTL 102.5, Bresh ha raccontato la sua esperienza a Sanremo 2025: «È stato il mio primo Sanremo ed è stato bello e divertente. L’anno scorso ero stato ospite di Emma nella serata cover e anche ospite sulla crociera. Emma mi ha fatto capire la follia di Sanremo. La cosa più importante che ho capito è che devi andare lì e fregartene. Quest’anno ci ho provato, mi sono portato tantissimi amici e la mia percezione era casalinga. Poi ero in Liguria, avevo il mare davanti e dopo mesi a Milano stavo bene. È stata una gran figata alla fine. Ci sono state tante nuove persone che hanno scoperto la mia musica ed è una cosa che mi gratifica, ma quello che mi gratifica ancora di più è che i miei vecchi fan sono rimasti soddisfatti e hanno riconosciuto sempre lo stesso me. È stato un grande obiettivo che ci siamo portati a casa». Nella serata cover ha portato sul palco dell’Ariston un’emozionante performance con Cristiano De André, sulle note di “CRÊUZA DE MÄ”, cover del brano di Fabrizio De André.





Il tour nei palasport

E quest’anno, dopo il grande successo del tour sold out che l’ha visto protagonista nel 2023, per la prima volta si esibirà live nei palasport. Bresh farà tappa a Jesolo il 25 ottobre, a Roma il 1° novembre, a Milano il 6 e il 7 novembre e a Bologna il 9 novembre. «Stiamo per pubblicare il summer tour e ora mi sto focalizzando sulla chiusura del disco e poi abbiamo le certezze, ovvero le date del palasport. Sono contentissimo perché due anni fa ho fatto il Carroponte che ha più o meno la stessa capienza del Forum, quindi già quello fu una botta. Quest’anno andiamo nei palazzetti ed è una grande soddisfazione. Prima delle date estive dovrebbe uscire l’album, ma vediamo. Siamo in fase di chiusura. Ho tante canzoni ed è difficile scegliere. Forse anche qualche feat, vediamo» ha rivelato Bresh in diretta su RTL 102.5.