Brindisi, fiammata dal motore in fase di rullaggio su un volo Ryanair. Passeggeri evacuati Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

All’aeroporto di Brindisi erano le 8.30. A bordo del volo Ryanair FR8826 c'erano 184 passeggeri, diretti a Torino, e sei membri dell’equipaggio. Tutto pronto per il decollo, quando, improvvisamente, nella fase di rullaggio, dal motore è partita una forte fiammata, che ha innescato un principio di incendio. Immediata l’evacuazione con gli scivoli d’emergenza. Un po’ di paura ma nessun ferito. L'aeroporto è stato chiuso temporaneamente e alcuni passeggeri, diretti negli aeroporti internazionali, sono stati trasferiti a Bari in pullman, per garantire loro le coincidenze.





VERTICI ENAC IN AUDIZIONE

Intanto i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e sono al lavoro tuttora, impegnati nelle operazioni di raffreddamento del motore. Al momento non sono chiare le cause del guasto, che arriva due giorni dopo l’esplosione degli pneumatici di un altro volo Ryanair a Bergamo, che aveva mandato in tilt l’aeroporto di Orio al Serio. La Commissione Trasporti della Camera vuole vederci chiaro e ha convocato i vertici di Enac. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione Andrea Caroppo, sottolineando che il focus vuole essere sulla sicurezza dei voli della compagnia irlandese, che èLo scalo brindisino, intanto, è stato riaperto al traffico.