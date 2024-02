Britney Spears presa a ceffoni dalla security di un giocatore NBA

Una surreale disavventura che è già diventata virale su tutti i social network: la nota pop star Britney Spears ha raccontato di essere stata presa a schiaffi dagli addetti alla sicurezza di Victor Wembanyama, star del basket americano, prima scelta al Draft NBA 2023, mentre si avvicinava per salutarlo e complimentarsi per i suoi recenti successi sportivi.





La dinamica dell’aggressione

Questa volta Britney Spears più che fare colpo possiamo dire che l’ha ricevuto. È la pop star in prima persona a raccontare sul proprio profilo Instagram la dinamica dell’incidente, avvenuto mercoledì sera: ''Le esperienze traumatiche non sono nuove per me e ne ho avuto la mia giusta parte. Non ero preparata per quello che mi è successo la scorsa notte'', ha scritto in un post.

Secondo quanto raccontato dalla nostra sfortunata protagonista, Wembanyama si trovava in un ristorante di Las Vegas per cena. Vedendolo seduto, la pop star aveva deciso di avvicinarsi a lui per congratularsi per i suoi recenti successi sportivi (il cestista si trova attualmente in Nevada per giocare il suo primo match con i San Antonio Spurs). I due, tra l’altro, pare si conoscessero già, essendosi incontrati in passato nella hall dell’albergo in cui si trovavano entrambi ad alloggiare.

Quando Spears si è avvicinata, tuttavia, la security del giocatore di basket è intervenuta senza riconoscerla e, soprattutto, con modi eccessivamente violenti. Scrive la cantante: "mi ha dato un manrovescio in faccia senza voltarsi indietro, mi ha quasi buttato giù e mi ha tolto gli occhiali dalla faccia. Vengo sempre avvicinata dalla gente. Quella sera, infatti, sono stato assalita da un gruppo di almeno 20 fan. La mia squadra di sicurezza non ha colpito nessuno di loro''.