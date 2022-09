Buon compleanno Kate! La duchessa di Cambridge, compie 40 anni

“Dimmi solo un nome, il nome di una a cui è andata bene” la citazione dal film Pretty Woman può sembrare irriverente, ma nella risposta “Cenerentola” si rivela in modo plastico tutto il potere delle fiabe. Chi da bambina non ha sognato di incontrare e sposare un principe dopo aver letto quella favola. A Kate Middleton è successo di trasformare quel sogno in realtà, Catherine, duchessa di Cambridge, moglie del principe William d'Inghilterra, compie oggi 40 anni. In Kate non scorre sangue blu ma sembra aver già superato tutte le prove, e in futuro si guarda a lei come futura regina. Ma andiamo con ordine, tanti auguri Kate!

HAPPY BIRTHDAY DUCHESS OF CAMBRIDGE

Il momento si sa, non offre la possibilità di festeggiamenti coi fiocchi, il 40esimo compleanno di Kate Middleton sarà festeggiato tra pochi intimi, soprattutto dalla famiglia. Già lo scorso anno i tabloid raccontarono che la moglie del principe William fu coccolata dall’effetto dei suoi tre figli – i principini George, Charlotte e Louis- supportati dal loro papà organizzarono uno speciale tea party con fiori freschi raccolti dal loro giardino. In attesa di scoprire le sorprese di quest’anno ancora “Happy Birthday Katherine Middleton!”.