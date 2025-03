Cagliari è la città italiana con il clima migliore. Il sud sul podio, il nord umido

L’Italia è divisa in due a livello meteorologico. Il clima migliore è quello del capoluogo sardo: Cagliari.

LE MIGLIORI

È il Sud a salire sul podio delle città italiane dove nel 2024 c’è stato il clima migliore, ribaltando le classifiche degli ultimi anni. Medaglia d’oro a Cagliari, argento a Napoli e bronzo a Salerno. Poi, Brindisi e Agrigento nelle due posizioni successive. Questo è il risultato di un’indagine sull’Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera nei capoluoghi di provincia delle regioni italiane. La rilevazione degli indici si avvale di 17 parametri tra i quali temperatura, pioggia, umidità ed eventi estremi e analizzati 402 milioni di dati anche con l’intelligenza artificiale.

I PARAMETRI

Con una temperatura media di 1,36 gradi superiore ai valori climatici di riferimento 1991-2020, il 2024 si conferma un anno da record dei valori massimi. Al Centro-Sud, poi, si sono registrati addirittura +1,63 °C sulla media, sopra anche il limite di 1.5 stabilito dagli accordi sul clima di Parigi, che rappresenta il limite massimo oltre il quale non bisognerebbe andare per evitare problemi irreversibili. Nell’indice di quest’anno è stata modificata la definizione di pioggia intensa: ora si intendono giorni con precipitazioni superiori a 5 millimetri in cinque minuti o più di 15 mm in un’ora. Una definizione più accurata, rispetto a quella precedente che faceva riferimento alla pioggia caduta in un giorno, proprio perché i dati vengono raccolti ora per ora. Modificato anche il parametro del caldo: non più il “caldo estremo” con massime sopra i 35 gradi, ma “caldo africano” con massime superiori a 34 °C. Anche la siccità è stata analizzata con un nuovo indice (Spi), utilizzato dal Cnr.-Osservatorio Siccità

LE TENDENZE

La tendenza delle temperature si conferma in costante aumento con un 2024 più caldo di sempre. L’indagine rivela che se negli anni scorsi in collina al centro nord, il caldo era accettabile, ora d’estete si “respira” solo lungo le coste. Il 2024 è stato un anno estremamente umido al nord, contro un 2022 estremamente siccitoso. A Milano record di precipitazioni con 111 giornate di pioggia. Cremona è al primo posto per il caldo africano con 58 giorni con massime sopra i 34 gradi. A Reggio Calabria, invece, record di 129 notti tropicali. Infine, emerge come l’inverno sia sparito: i giorni di gelo nel capoluogo lombardo sono solo 24 contro i 47 di media negli ultimi 3 anni