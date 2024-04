Calcio, Coppa Italia, la Fiorentina batte di misura l'Atalanta e si aggiudica il primo atto

FIORENTINA VS ATALANTA

La Fiorentina vince 1 a 0 al Franchi contro l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Partita dominata dalla Viola, con gli uomini di Italiano che creano tanto non lasciando spazio alla squadra di Gasperini, che chiude il primo tempo senza aver effettuato un tiro in porta. La Viola la sblocca al 31’ minuto: Gonzalez scarica per Mandragora, il centrocampista italiano non ci pensa due volte e lascia partire un missile da fuori area, la traiettoria inganna Carnesecchi che non ci arriva, la palla si stampa sul palo e ed entra in porta. Nel secondo tempo, Gasperini prova a correre ai ripari e si gioca subito la carta Scamacca. L'attaccante italiano entra al posto di uno spento Miranchuk e prova subito a farsi vedere dalle parti di Terracciano creando diversi pericoli per la difesa Viola. La Fiorentina, però, non resta a guardare e prova a rispondere con il colpo di testa di Nico Gonzalez sul quale Carnesecchi riesce a respingere in qualche modo. Dopo la metà del secondo tempo, l'Atalanta prova a rendersi di nuovo pericolosa con Bakker che riceve sulla sinistra, entra in area di rigore e lascia partire un tiro che esce di poco. Verso la fine del match, la Dea prova ad attaccare alla ricerca del goal del pareggio, ma senza successo, al Franchi la Viola vince il primo atto.





I RITORNI

Dopo il match di Torino e quello di Firenze, Juventus, Lazio, Fiorentina e Atalanta torneranno a concentrarsi sul campionato e, la Viola e la Dea, anche sulle coppe europee. Le semifinali di ritorno di Coppa Italia, invece, si disputeranno il 23 e il 24 aprile; ad aprire le danze sarà il match dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus dove si ripartirà dal 2 a 0 dell'andata per i Bianconeri, mentre il giorno dopo sarà il turno di Atalanta vs Fiorentina a Bergamo.