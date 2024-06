Euro 2024, l'Ucraina vince e resiste, troppa Austria per la Polonia, solo 0 a 0 tra Olanda e Francia

Solo 0 a 0 tra Olanda e Francia nel match più atteso di questa giornata alla Red Bull Arena di Lipsia. Primo tempo vivace tra le due squadre che creano ma sono i Transalpini ad avere la migliore occasione con Rabiot che, a tu per tu con Veerbrugen, pecca di altruismo e serve Griezmann che sbaglia da due passi. Gli Orange provano a rispondere con il tiro dalla distanza di Gakpo, respinto da Maignan, e con Depay. Nella ripresa, al 69' minuto, l'Olanda va al goal con Xavi Simons, ma la rete viene annullata per la posizione in fuorigioco di Dumfries che impedisce a Maignan di intercettare il pallone. Finisce a reti bianche tra Olanda e Francia che rimangono 1 punto sopra l'Austria.

POLONIA VS AUSTRIA 1-3

La sfida tra sconfitte del girone D, quella tra Austria e Polonia, termina con una vittoria della squadra di Ragnik. 3 a 1 il risultato finale. Primo tempo equilibrato diviso esattamente a metà: la prima in cui l’Austria ha dominato passando subito in vantaggio con il colpo di testa di Trauner all’ottavo minuto, poi la Polonia ha reagito, buttandosi in avanti e al 30esimo su un mischia in area di rigore sbuca Piatek che con una piatto destro firma l’1 a 1. Il secondo tempo rimane in equilibrio fino al 66esimo quando Baumgartner penetra nella difesa polacca e spiazza Szczesny segnando il gol del 2 a 1. C’è spazio anche per Robert Lewandowski nel finale, ma l’attaccante del Barcellona non riesce ad incidere a causa dell’infortunio che lo ha visibilmente limitato. Chiude la partita il gol di Arnautovic su calcio di rigore, al 78esimo minuto, Austria che sale a 3 punti nel giorne D, Polonia ferma a 0





SLOVACCHIA VS UCRAINA 1-2

L'Ucraina conquista i primi tre punti dell'Europeo, ribalta la Slovacchia e vince 2-1. La Slovacchia parte meglio con Haraslin che impegna subito Trubin, che si ripete un minuto dopo sulla conclusione ravvicinata di Schranz. E' il preludio del gol, che arrriva al 17': Schranz con un colpo di testa ravvicinato trafigge Trubin. L'Ucraina si sveglia, Tymchyk colpisce un palo al 32' e poi Haraslin al 43' è fermato dal portiere slovacco Turbin che in tuffo devia in angolo. Nella ripresa l’Ucraina tiene bene il campo. Dovbyk spreca da buona posizione al 6’, ma 3’ dopo pareggia Shaparenko che coglie di sinistro da centro area il cross di Zinchenko. L'Ucraina continua a spingere, colpisce un altro palo con Mudryk, ed all'80 trova la rete del cvantaggio con Yaremchuk, che con un rasoterra batte Dubravka per il definitivo 1-2.