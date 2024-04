Calcio, Felipe Anderson lascia la Lazio e a fine stagione torna in Brasile, contratto fino a dicembre 2027

IL RITORNO IN BRASILE

Felipe Anderson tornerà in Brasile questa estate. Lo ha ufficializzato il Palmeiras, il suo nuovo club. Il brasiliano si libererà a parametro zero al termine di questa stagione e firmerà un contratto fino al 31 dicembre 2027. Un addio che era nell'aria dopo che lo stesso Anderson aveva manifestato la volontà di lasciare la Lazio visto che il mancato accordo con il club di Lotito per il rinnovo. Sul calciatore Biancoceleste si era mossa anche la Juventus nelle scorse settimane, ma è stato il brasiliano a voler tornare in Brasile per motivi familiari. Si tratta di un ritorno in patria per Felipe Anderson che aveva militato nel Santos, tra giovanili e prima squadra, dal 2007 al 2013 prima di trasferirsi alla Lazio nell'estate dello stesso anno. C'è aria di rivoluzione in casa Biancoceleste. Dopo le dimissioni d Sarri, al quale è subentrato Tudor, l'addio a fine stagione di Felipe Anderson e le parole di Luis Alberto sul voler cambiare squadra, i Biancocelesti si preparano a tornare sul mercato, in attesa di capire come finirà la stagione.