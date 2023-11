Calcio, il 30 ottobre 1960 nasceva Diego Armando Maradona, il ricordo del "Diez"

Il 30 ottobre, per tanti appassionati di calcio, rappresenta il "Natale", calcisticamente parlando, perché in quella data di 63 anni fa nasceva Diego Armando Maradona, "El Pibe de Oro". Un giocatore che ha unito ma anche diviso, che ha fatto discutere ma che rimane, nell'immaginario collettivo, il simbolo di un calcio che non c'è più.





IL PRIMO CLUB DI DIEGO

9 ottobre 1980, Maradona a vent'anni gioca nell'Argentinos Juniors. "Sei un barilotto grassottello non potrai mai segnarmi", a sfidarlo così è il portiere del Boca Juniors, Hugo Gatti, lo chiamano "El Loco", il pazzo. Diego risponde sul campo, promette di fare quattro gol. Prima una rete dagli 11 metri, poi una velenosa punizione laterale. A inizio ripresa, Diego realizza un'altra doppietta in due minuti: prima a tu per tu con Gatti infila il terzo goal, infine, su calcio di punizione dal limite. Basta e avanza al barilotto grassottello per umiliare El loco con il suo quarto goal e far impazzire l'Argentinos Juniors.

LIVE IS LIFE

Il 19 aprile 1989 il Napoli conquistava la sua prima finale europea ai danni del Bayern Monaco. Il ritorno a Monaco di Baviera viene ricordato soprattutto per una immagine simbolica: durante il riscaldamento, Maradona inizia a palleggiare con gli scarpini slacciati e danzando al ritmo di "Live Is Life" del gruppo austriaco Opus. Nel video si vede "El Pibe de Oro" che inizia a palleggiare a ritmo di musica, regalando un vero e proprio spettacolo per i tifosi presenti allo stadio.