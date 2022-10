Calcio in lutto, morto il preparatore atletico Gian Piero Ventrone, soprannominato il Marine, aveva 62 anni

UNA MORTE IMPROVVISA

Lo chiamavano “il marine”. Per la durezza degli allenamenti cui sottoponeva i giocatori. Se ne è andato all’improvviso, portato via in pochi giorni da una forma di leucemia fulminante. Gian Piero Ventrone è morto all’età di 62 anni. Il decesso è avvenuto questa mattina all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli. Da ieri era ricoverato in rianimazione. L’altroieri era arrivato in ospedale e – vista la gravità delle condizioni- era stato subito messo in ventilazione meccanica. Ma ormai c’era poco da fare. I funerali verranno celebrati domenica alle 15.00, un orario da partite di calcio.





SODALIZIO CON LIPPI E CONTE

Sui campi di calcio, specie quelli riservati agli allenamenti, Ventrone ha speso gran parte della sua vita professionale. Il suo nome è legato soprattutto a due allenatori: Marcello Lippi e Antonio Conte. Il marine ha lavorato alla Juventus dal 1994 al 1999, e in quell’epoca i bianconeri guidati da Lippi vinsero diversi campionati e una Champions, poi ancora tra il 2001 e il 2004. Ventrone ha seguito Marcello Lippi anche in nazionale e ha partecipato alla spedizione vincente di Germania 2006. Dopo una esperienza da vice allenatore all’Ajaccio, era tornato a fare il preparatore atletico prima al Catania, poi in Cina al Jiangsu Suning e al Guangzhou Evergrande. Poi era tornato a lavorare con Antonio Conte al Tottenham. Fino a pochi giorni fa. La società londinese in un tweet ha espresso tutto il suo dispiacere: “Siamo devastati nell'annunciare la scomparsa del preparatore atletico Gian Piero Ventrone. Mancherà molto a tutti nel Club e i nostri pensieri sono per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste”.