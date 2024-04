Calcio, la festa scudetto dell'Inter, da San Siro a Piazza Duomo, la gioia del popolo interista

Una festa scudetto incredibile quella andata in scena ieri per strade di Milano. Il popolo interista ha dato via ai festeggiamenti per la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella dopo il lunch match delle 12:30, vinto 2 a 0 contro il Torino. Al termine della partita, i giocatori dell'Inter e i tifosi hanno cominciato a festeggiare sul terreno di gioco di San Siro, con i calciatori nerazzurri che hanno fatto un giro di campo con uno striscione nerazzurro con la scritta "Campioni d'Italia". Scatenatissimo Marko Arnautovic. Infatti, la punta austriaca, si è vestito da capo ultras lanciando cori al centro del campo con la curva interista proprio come fece nel 2010 dopo la vittoria della Champions League con l'Inter di Mourinho. Dopo i festeggiamenti in campo, che hanno dato ufficialmente il via alla festa scudetto dell'Inter, la squadra di Inzaghi ha iniziato a prepararsi per la sfilata con i pullman nerazzurri per la città di Milano.





I FESTEGGIAMENTI IN PULLMAN

Intorno alle 15:30. i giocatori sono saliti sui bus scoperti parcheggiati nel garage di San Siro, uno per i calciatori e l'altro per lo staff tecnico. Verso le 16:00 i bus sono partiti dallo stadio per dirigersi verso il Duomo in un percorso di 8 chilometri da fare in 5 ore, secondo le previsioni più rosee. Un lungo corteo nero e blu ha accompagnato tutta la squadra verso piazza Duomo tra bandiere, canti, fumogeni e qualche sfottò. Non sono mancati i cori, con Dimarco e Barella tra i primi a prendere il microfono e a intonare i classici cori come "la capolista se ne va" e "i campioni d'Italia siamo noi" tra birre e selfie di gruppo.