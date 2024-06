Calcio, la Juventus licenzia per "giusta causa" Massimiliano Allegri e rientra nell'ECA

JUVENTUS VS ALLEGRI

La storia di Massimiliano Allegri con la Juventus termina nel peggiore dei modi. Allegri, tra gli allenatori più titolati della storia bianconera, ha ricevuto la notifica di licenziamento per giusta causa, dopo l'esonero avvenuto in seguito alla vittoria in Coppa Italia il 15 maggio scorso a Roma contro l'Atalanta, vinta grazie a un gol di Vlahovic. Durante il recupero della partita, Allegri aveva perso le staffe per un fallo non fischiato in attacco, togliendosi la giacca e gettando via la cravatta. Dopo l'espulsione, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, chiedeva platealmente "Dov’è Rocchi?", cercando il designatore arbitrale. Durante la premiazione, un altro episodio: il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, applaudiva la squadra, ma Allegri sembrava volerlo allontanare con un gesto plateale. Negli spogliatoi, poi, il tecnico livornese aveva precisato che non intendeva allontanare nessuno. Sempre negli spogliatoi, Allegri era stato coinvolto in un litigio con il direttore di "Tuttosport" Guido Vaciago, risolto poi con delle scuse il giorno successivo. Questi episodi hanno portato all’allontanamento di Allegri, che oggi la Juventus considera un licenziamento per giusta causa. Allegri ha ricevuto la notifica della Juventus mentre si trova a Londra per assistere alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Per il club bianconero, il rapporto fiduciario con l'allenatore livornese era venuto meno a causa del suo comportamento nei confronti della dirigenza e del caotico post-partita all'Olimpico. Allegri ha intenzione di impugnare il licenziamento, presentando un ricorso al tribunale del lavoro e al giudice del lavoro.