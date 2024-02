Calcio, Serie A, alla scoperta di Francesco Calzona, il nuovo tecnico del Napoli

A poche ore dall'ottavo di finale valido per la coppa dalle grandi orecchie contro i Blaugrana, il Napoli ha deciso di cambiare allenatore per la terza volta in questa stagione e in questa occasione ha deciso di puntare su Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia. Il tecnico arriva a Napoli con il compito di perseguire l'obiettivo quarto posto e cercare di salvare una stagione difficile per i partenopei.







CHI E' FRANCESCO CALZONA

Nasce a Vibo Valentia nel 1968 e dopo il suo ritiro dal calcio giocato, segue Maurizio Sarri come vice in diverse occasioni, tra cui proprio a Napoli dal 2015 al 2018, entrando quindi in contatto con la cultura partenopea. Torna poi all'ombra del Vesuvio dal 2021 al 2022 con Luciano Spalletti, questa volta come collaboratore tecnico. Due grandi maestri da cui ha potuto imparare e osservare. Il 30 agosto 2022 viene nominato Commissario Tecnico della nazionale slovacca, con cui scrive la storia riuscendo in pochi mesi a raggiungere la qualificazione ai prossimi Europei, un traguardo impensabile fino a qualche mese fa. Un allenatore con il Napoli nel destino, dato che è stata proprio una bandiera dei partenopei come Marek Hamsik a convincerlo ad accettare l'incarico in Nazionale e che attualmente lavora con Mister Calzona nello staff della Slovacchia.





COME GIOCHERA' IL NAPOLI

Nel Novembre del 2023, il nuovo tecnico partenopeo è intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 News, nel programma "Il Bar dello Sport", parlando di un calcio innovativo e propositivo, lo stesso che proverà a portare all'ombra del Vesuvio, ma cercando innanzitutto di riportare un entusiasmo che in una piazza come Napoli dovrebbe esserci sempre e che in questa stagione sembrerebbe essere venuto meno. Il modulo maggiormente usato da lui è il 4-3-3 e la sua filosofia si sposa perfettamente con la rosa che avrà a disposizione, provando a portare un'idea di calcio offensiva ma allo stesso tempo equilibrata. Il Mister ha accettato un compito sportivamente arduo, anche perché il tempo a disposizione non è molto ma è allo stesso momento un'occasione allettante, dal momento che di imprese se ne intende e proverà in tutti i modi a riportare il Napoli nel calcio che conta.